Un bar se pasa el juego con el nombre que ha puesto a sus hamburguesas: su ingenio es sencillamente espectacular

En pleno siglo XXI el marketing tiene un peso muy especial a la hora de vender cualquier producto y buscar diferenciarse de los competidores y ante los posibles consumidores. El uso de las redes sociales, además, ha conseguido que aparecer en cuentas que tienen miles de seguidores o lograr que tu negocio se haga viral sea igual de importante a lo que ahora hace años el salir en algunos periódicos.

Por ello, todo tipo de comercios buscan esa chispa de ingenio que les permita que su producto sea único. Y pocos lo han conseguido tan bien como el bar que se ha hecho viral en las últimas horas en X (la Twitter de toda la vida) gracias a la carta que ha diseñado.

Ha sido el tuitero @oleemequivocao el que ha publicado una imagen de esa carta en la que tanto los bocadillos, los sándwich y las hamburguesas llevan el nombre de grupos y artistas musicales tanto españoles como internacionales.

"Plan de cita: tú te pides la hamburguesa Bisbal, yo la hamburguesa Chenoa y compartimos", ha bromeado junto a ese foto. Su tuit se ha hecho viral con más de 75.000 reproducciones y lleva ya más de 2.000 me gusta y ha sido compartido más de 300 veces.

En la carta, tal y como se puede ver, hay un total de 31 variedades de ofertas que venden y están divididos en 24 tipos de bocadillos distintos, cuatro variedades de sándwiches y tres hamburguesas.

Una variedad gastronómica y musical

Entre los bocadillos se pueden ver los nombres de Bon Jovi, Maná, Bob Marley, Pavaroti, Bee Gees, Barón Rojo, John Lenon, Rolling Stones, Elvis Presley, Pink Floid, Estopa, Bob Dylan, Erick Clapton, Bruce Springsteen, Dire Straits, Scorpions, Tom Jones, Café Quijano, Beatles, Queen, Beach-Boys, Shakira, Camela y Las Ketchup. Todos tienen un precio de siete u ocho euros.

Por su parte, los sándwich tiene los nombres de Amaral, James Brown, Chayanne y Britney Spears, mientras que para las hamburguesas quedan reservadas para Chenoa, Bisbal y Green Day.

El humor como respuesta más común