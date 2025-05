Un barbero deja un mensaje directo a España tras recibir propina de un cliente australiano: "Sería impensable"

El barbero y creador de contenido @zurdo.lcr, que viaja por el mundo cortando el cabello, ha publicado un vídeo tras alucinar por la propina que le ha dejado un cliente australiano y no ha podido evitar dejar un mensaje comparativo a los españoles, que no han dudado en responder.

"Los australianos tienen una costumbre que en España nos falta muchísimo, y me lo demostró este cliente al que le hice la barba", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado más de medio millón de visitas y 20.000 'me gusta' (y subiendo).

Ha insistido que es algo que jamás lo había visto en España y mucho menos en su oficio de barbero. "Dejan unas cantidades de propina que yo, al estar dos años aquí, ya me he acostumbrado, pero me parecen una locura, y más este cliente, para lo que me pagó...", ha relatado.

Fue un corte de barba normal, como le haría a cualquier cliente. Tras un amplio servicio de 39 dólares, el cliente australiano le dejó otros 30 dólares de propina.

"Obviamente, yo soy una persona maja, agradable e intento darle conversación a los clientes, pero es algo que en España me parece muy impensable, aquí en Australia es muy normal", ha rematado el joven barbero.

Las reacciones han llegado al instante y muchos han opinado que no se puede comparar, al fin y al cabo, los sueldos de España y Australia. "Nos faltan los salarios de allí", han comentado. "Si aquí ganáramos lo mismo que en Australia sería igual", ha razonado el usuario @tiito.fs.

