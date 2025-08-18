Un científico del CSIC pone el ejemplo de lo que se ha visto en X para describir lo que pasa con las altas temperaturas 

El investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC Antonio Turiel fue entrevistado hace unas semanas por el divulgador ambiental Ramiro J. Freire en su canal El Bosque del Lobo y habló de cómo habían evolucionado las temperaturas poniendo el ejemplo de un hilo que se difundió en X. Ahora y con la ola de calor de los últimos días, sus palabras han vuelto a ser recuperadas al estar más de actualidad que nunca.

"Un tipo en Twitter puso que toda la vida en Córdoba había hecho 40°C y no. Un meteorólogo de la AEMET le mostró los registros históricos que se habían superado ciertas temperaturas en Córdoba y nos encontramos con hasta el año 2000 no había ni un día que se hubieran superado esos 40°C y muy pocos que se superaran los 35°C", afirmó.

Turiel apuntó que es "a partir de los 2000 cuando ya empiezan a haber más días que se superan los 35°C y que los 40°C comienzan a verse algunos días, pero ya a partir del año 2010 o 2015".

"La gente piensa que ha estado en una temperatura que no ha estado normalmente y todo se normaliza y ahora ya tenemos asumido llegar a estas temperaturas, pero el problema es que muere gente", sentenció.

Finalmente, el experto apuntó que en sitios como Barcelona o Galicia, donde encima hay más humedad, "con menos temperatura ya tienes efectos indeseables y cualquier persona con experiencia en la vida sabe que esto no es normal".

Además, acabó insistiendo en que este excesivo calor supone un riesgo que puede verse con "golpes de calor o problemas de salud importantes".