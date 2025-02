Un cineasta señala cuál es la mejor fila del cine para ver las películas: esta no la vimos venir

El director José Luis Pecharromán ha señalado cuál es, en su opinión, la mejor fila del cine para ver las películas y ha provocado un vivo debate, ya que rompe con muchas de las creencias más firmes de muchos espectadores.

"Cuanto mayor sea el tamaño de la imagen, mucho más espectacular", empieza dejando claro Pecharromán en Pre-Lighting Podcast, donde subraya que eso no lo dice solo él, sino que ya lo decía François Truffaut.

"Decía que la experiencia cinematográfica es más intensa cuanto mayor es el tamaño de pantalla o cuanto más cerca de la pantalla estás", explica.

Por eso, señala que él cuando va al cine suele elegir la cuarta fila más o menos: "Yo irme a la mitad no, porque al final acabo viendo por la relación entre el tamaño de la pantalla y la distancia a la que yo estoy... es como si estuviera viendo una televisión".

"Entonces, si yo voy al cine es para disfrutar de esa espectacularidad. Y me gusta, de hecho, seguir con la mirada y recorrer con la mirada dentro del cuadro. Es una espectacularidad que me la da el cine que no la encuentro en casa", subraya.