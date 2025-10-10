Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un cliente se queja de lo que ha pagado por unos churros: la respuesta del dueño, para exponerla en la guía Michelín
"Gracias por decir que no viene más. Buenas tardes".

Álvaro Palazón
Pocas veces los dueños de los negocios salen bien parados del escrutinio de las redes sociales, sobre todo cuando alguien dice algo malo de ellos en las tan famosas reseñas de Google.

En este episodio que está dando que hablar, para bien, la respuesta que ha dado el dueño de una cafetería a un hombre que se quejó del precio que había pagado por un desayuno de muy malas maneras. 

"He desayunado tres churros 2,75 euros. No me parece un abuso sino un atraco. Una poca de harina con agua 500 pesetas. Dios, qué fuerte. Tres churros y un café 4,55 euros. Estafa en toda regla. Por supuesto que ya no voy más", afirma el cliente en la reseña, a la que le ha puesto una estrella de cinco. 

Y ojo porque el dueño no se ha quedado callado y ha dejado una respuesta que está siendo muy aplaudida por el resto de usuarios de la red social de Elon Musk. 

"¿Sólo harina y agua? ¿No se utiliza aceite para freírlos? ¿No se utiliza churrero para hacerlo? ¿No se utiliza gas para freírlo? ¿No se utiliza gas para el local? ¿No se utiliza lavavajillas con sus productos para lavar la bandeja y el vaso?", empieza diciendo el hostelero y dueño de la cafetería.

Y prosigue: "¿No consume un vaso de agua gratis que la empresa paga? En fin, cosas. Usted no tiene ni idea de lo que es un negocio. Gracias por decir que no viene más. Buenas tardes". 

