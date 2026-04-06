Un conocido periodista de Francia habla de la Semana Santa de España de una forma que provoca miles de reacciones
Muchos otros usuarios extranjeros opinan en el mismo sentido.
Alex Taylor, periodista británico conocido por su trabajo en Francia, especialmente al frente del programa de televisión Continentales, ha provocado miles de reacciones en las últimas horas por la forma en la que ha hablado sobre la Semana Santa de España.
En una publicación en la red social X, conocida antes como Twitter, Taylor afirma: "Incluso siendo alguien que no es religioso en lo más mínimo, encuentro estas procesiones de Semana Santa españolas absolutamente impresionantes, así que hice un montaje de algunas de ellas. (sonido on)".
El vídeo al que hace referencia, que dura algo más de tres minutos y es una sucesión de imágenes de procesiones de distintos puntos de España, se ha visto 270.000 veces en menos de un día.
"Increíbles y conmovedoras"
Esa publicación ha provocado, además, que muchos otros usuarios extranjeros opinen de las características procesiones de Semana Santa de España. Por ejemplo, una persona señala: "He visto estos llamados 'pasos', en las catedrales de Málaga y Sevilla, y me fascinaron. Pesan una tonelada. Algún día quiero volver a España para la Semana Santa. Los españoles aman a Cristo. ¡Felices Pascuas!".
"Son INCREÍBLES y muy conmovedoras 🥹 de presenciar. Incluso los pueblos más pequeños organizan sus propias procesiones… es impresionante", apunta otra persona. "Ni siquiera soy cristiano, ¡pero la música de algunos de ellas es una locura! Sobre todo el primero y el último: ¡son mis favoritos! Si alguien me dijera que este es el único tipo de música que puedo escuchar durante el resto de mi vida, ¡no me importaría en absoluto!", apunta otro.
"Yo, al igual que @AlexTaylorNews, no soy religioso en absoluto, pero la escala, el drama y la dedicación de estas procesiones son impresionantes. Pasamos la Semana Santa en #Malaga hace unos años, y no queda ninguna duda sobre la fe y la dedicación de estas personas", señala otro más.