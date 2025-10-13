Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un periodista extranjero se fija en Pedro Sánchez el 12 octubre: "Así es como un líder de izquierdas practica el patriotismo"
El presidente del Gobierno colgó un vídeo para felicitar el Día de la Fiesta Nacional.

Elena Santos
Elena Santos
Pedro Sánchez, en el desfile del Día de la Hispanidad de 2025.Pablo Cuadra / Getty Images

"Siento orgullo de ser español". Así comenzaba el vídeo que Pedro Sánchez, publicó este domingo para felicitar el Día de la Hispanidad, en el que se destacaba tanto la cultura como los servicios públicos españoles. 

Imágenes de jotas, peregrinos del Camino de Santiago, lugares históricos como el puente romano de Cangas de Onís, bomberos, manifestaciones del 8M o en solidaridad con Palestina, el Guernica, el gol de Iniesta, playas... este amalgama se podía ver mientras que el presidente del Gobierno deseaba una feliz Fiesta Nacional.

La publicación, que despertó todo tipo de reacciones y comentarios, también llamó la atención del periodista nacido en Reino Unido Alex Taylor, quien ha trabajado durante 30 años en Francia y Alemania presentando programas de radio y televisión.

"Así es como un líder de izquierdas practica el patriotismo", ha opinado el comunicador en su cuenta de X (Twitter) al compartir el vídeo de Sánchez.

Taylor incluye una cita textual del presidente: "Orgulloso de nuestro país, su gente, su solidaridad, su diversidad, su riqueza cultural y su patrimonio natural. ¡Orgulloso de España en nuestro Día Nacional!".

"Sin banderas agresivas ni nacionalismo divisivo", destaca el periodista, que finaliza su texto con un dato. "España tuvo el año pasado un crecimiento del 3,5%", apunta.

Su tuit supera los 2.000 likes, ha sido compartido más de 600 veces y ha obtenido más de un centenar de comentarios de todo tipo, desde quien dice que "es momento de aprender de España", hasta quien sí opina que hay "división y corrupción".

Este domingo, Sánchez fue recibido con pitos a su llegada al desfile militar en Madrid. En el tradicional besamanos posterior no se quedó a los corrillos, como suele hacer habitualmente, al parecer por tener que viajar a Egipto para la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás que va a sellarse este lunes con la presencia de mandatarios internacionales.

