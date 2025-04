Un crítico gastronómico pide un "menú para guiris" en Barcelona y lo que se encuentra es preocupante: ojo al jamón

El crítico gastronómico Marc Pérez ha hecho un experimento de alto riesgo: ha acudido a Las Ramblas de Barcelona y ha pedido "un menú para guiris" de los que ofrecen algunos restaurantes de la zona.

Según explica, el menú en cuestión "incluye tres tapas y paella por 15,50 euros más IVA", lo que ya de entrada es preocupante porque, por ley, "el precio final completo debe ser el precio total, incluido el IVA y cualquier otro impuesto".

"El menú de mediodía incluye plato de jamón, tortilla de patatas, pan con tomate y ensalada. Alucinad con lo que me llega", dice antes de mostrar "el miniplato de tres tapas que ponen en las ramblas a los guiris".

"Mini pincho de tortilla y un jamón que ya se ve que es de sobre. Por muchas vueltas que le estoy dando al plato me parece un timo en toda regla", se lamenta antes de probar la tortilla: "Un poco fría, sin cebolla, le pondría un cuatro". Sobre el jamón lamenta que son "dos ridículas lonchas".

"Horrible. Son las tostas estas de pan seco que puedes comprar en un súper, el tomate sin nada de aceite y el jamón de calidad muy mala", sentencia. Sobre la ensalada destaca que es "de bolsa" y está "muy poco aliñada".

"Las tres tapas suspendidas todas", critica antes de probar la paella: "De sabor no está mal, no es de las peores paellas que he probado, aunque a lo mejor sí de las más caras".

Por todo ello, el crítico lamenta el "palo y timo gastronómico que les pegan" a los extranjeros en restaurantes de ese tipo.