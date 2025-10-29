Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un doctor en Física y Química explica para qué son los puntos negros de las ventanas de los trenes y deja alucinando a media España
Virales

Virales

Un doctor en Física y Química explica para qué son los puntos negros de las ventanas de los trenes y deja alucinando a media España 

"Cumplen un rol bastante importante".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un momento de la publicación de @phdresponde sobre los puntos negros de las ventanas de los trenes.TIKTOK / phdresponde

El usuario de TikTok @phdrespond, que es doctor en Física-Química y nanotecnólogo especializado en biomedicina, está causando un gran revuelo tras explicar para qué sirven esos clásicos "puntos negros" que suelen tener todas las ventanas de los trenes y de algunos autobuses.

"Estos puntos de aquí cumplen un rol bastante importante", explica el especialista en un vídeo que ha subido a sus redes sociales y que han compartido ya miles de personas.

"Porque la expansión térmica del cristal y del marco alrededor del cristal es diferente. Entonces, si esto se calienta, lo que hacen estos puntitos es distribuir un poco más uniformemente el calor y así evitan que el cristal se quiebre o se rompa. También, aparte de eso, si los tocas tienen como un relieve y eso facilita que el cristal quede bien pegado al marco del tren", señala. 

"Esos puntitos negros hacen que las ventanas de los trenes sean más resistentes, más seguras y se queden pegadas durante más tiempo", insiste.

También protegen el adhesivo del calor

En las reacciones, no a todos los usuarios les ha convencido esa explicación. Por ejemplo, una persona señala: "¿Por qué se inventa las cosas? Esas bandas y puntitos negros protegen el adhesivo del calor".

El propio científico ha respondido a esa observación: "También sirven para lo que mencionas, sí, porque el adhesivo (basado en uretano) es sensible a los rayos UV. Lo habíamos escrito en la descripción".

Hay coches con esos puntitos negros

Otro usuario da su opinión: "No me termina de cuadrar. Esas ventanas suelen ser laminadas, para evitar que se rompa en añicos. Y al estar laminadas, no tienes el problema de diferencias de expansión por calor. Las lunas delanteras y traseras de los coches les pasaría lo mismo".

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

"Creo que aún estando laminadas se expanden térmicamente, ¿no? De hecho, hay coches con estos puntos (llamados frits) también", ha respondido el propio experto. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco