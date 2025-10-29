Un doctor en Física y Química explica para qué son los puntos negros de las ventanas de los trenes y deja alucinando a media España 

Un momento de la publicación de @phdresponde sobre los puntos negros de las ventanas de los trenes.

El usuario de TikTok @phdrespond, que es doctor en Física-Química y nanotecnólogo especializado en biomedicina, está causando un gran revuelo tras explicar para qué sirven esos clásicos "puntos negros" que suelen tener todas las ventanas de los trenes y de algunos autobuses.

"Estos puntos de aquí cumplen un rol bastante importante", explica el especialista en un vídeo que ha subido a sus redes sociales y que han compartido ya miles de personas.

"Porque la expansión térmica del cristal y del marco alrededor del cristal es diferente. Entonces, si esto se calienta, lo que hacen estos puntitos es distribuir un poco más uniformemente el calor y así evitan que el cristal se quiebre o se rompa. También, aparte de eso, si los tocas tienen como un relieve y eso facilita que el cristal quede bien pegado al marco del tren", señala.

"Esos puntitos negros hacen que las ventanas de los trenes sean más resistentes, más seguras y se queden pegadas durante más tiempo", insiste.

También protegen el adhesivo del calor

En las reacciones, no a todos los usuarios les ha convencido esa explicación. Por ejemplo, una persona señala: "¿Por qué se inventa las cosas? Esas bandas y puntitos negros protegen el adhesivo del calor".

El propio científico ha respondido a esa observación: "También sirven para lo que mencionas, sí, porque el adhesivo (basado en uretano) es sensible a los rayos UV. Lo habíamos escrito en la descripción".

Hay coches con esos puntitos negros

Otro usuario da su opinión: "No me termina de cuadrar. Esas ventanas suelen ser laminadas, para evitar que se rompa en añicos. Y al estar laminadas, no tienes el problema de diferencias de expansión por calor. Las lunas delanteras y traseras de los coches les pasaría lo mismo".

"Creo que aún estando laminadas se expanden térmicamente, ¿no? De hecho, hay coches con estos puntos (llamados frits) también", ha respondido el propio experto.