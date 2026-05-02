Va a tomar sus 30 minutos de descanso en el trabajo de Alemania y nota lo muy diferente que es en España

Vicente es un español que, junto a su pareja Doris, se embarcó en una nueva aventura de España a Alemania, país en el que se han establecido desde hace ya un buen tiempo y desde el que han creado contenido en redes sociales como TikTok (@vicenteydoris), donde cuentan su día a día, curiosidades del país y dan consejos para quienes algún día quieran seguir sus pasos.

Una de las grandes diferencias que ha notado es en el trabajo. Por motivos culturales y de costumbres, los descansos laborales, en su caso los 30 minutos que tiene libres para comer, tienen un ambiente muy distinto al de España, donde la actitud es mucho más social.

"Mirad cómo es esta gente, la gente alemana, cuando hacemos la pausa que tenemos, media hora para comer... No oyes a nadie", ha expresado al principio del vídeo. De hecho, ha revelado que cuando alguien hace ruido se le suele llamar la atención: "Mucha gente se sube al comedor a comer, otros buscan un espacio, se sientan a hablar y todos en voz baja".

"Cada uno toma su espacio"

Sin duda, ha notado que hay muchísimas "cosas diferentes" entre alemanes y españoles: "No os podéis imaginar". Al mezclar culturas, "aprendes lo bueno de ellos y muchas veces lo que no te gusta lo dejas a un lado". Sin embargo, ha reconocido que, se quiera o no, mientras viva en Alemania se tiene que "cumplir" e integrarse "sí o sí".

"Para ellos el silencio, el respeto, el hablar despacio, el no hacer ruido en la pausa, es su pausa. Unos duermen, otros se suben y comen. Cada uno toma su espacio, pero por separado", ha afirmado.

Ha recordado que en España los descansos se vivirían estando "todos juntos hablando, riendo...", pero en Alemania es impensable tan solo pensar en hacer ruido. Y ha rematado insistiendo: "Son totalmente diferentes a nosotros, pero no poco, sino mucho".