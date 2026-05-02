En 28 horas y 45 minutos China construye un edificio de 10 plantas plenamente operativo: tiene "truco", pero no sus récords constructivos  

Este edificio de 10 plantas se montó en solo 28 horas y 45 minutos, pieza a pieza, mediante módulos prefabricados izados por grúas.

China no deja de sorprender, entre la admiración, incredulidad y miedo por parte de algunos. No hablamos ahora de geopolítica ni de economía, sino de construcción, siempre viralizado en imágenes y vídeos de sus macrociudades futuristas. ¿Cómo es posible que en tres décadas hayan construido tanto y tan bien? Pues la velocidad cuenta.

Vale, pero ¿de qué velocidad estamos hablando? A diario vemos en España edificios en construcción de varias plantas o incluso de solo dos plantas, que no se terminan antes de un año, como poco varios meses. Pues en China te hacen un rascacielos como dios manda, nada de chapuzas, en ¡28 horas! No, no me he confundido, no son días, lo de horas está bien escrito.

Parece increíble, pero puedes tardar más en construir un LEGO que los chinos hagan un gran edificio. Así, cuadra lo de haber construido tanto en tan poco tiempo, no solo edificios, sino infraestructuras increíbles. Pero ojo, porque como veremos, hay letra pequeña.

Y si, aun así, dudas, las pruebas son irrefutables, aunque los cada vez más turistas que visitan en gigante asiático dan fe de su realidad. El vídeo viral de la construcción ha vuelto a colocar a China en el centro del debate tecnológico.

En las imágenes se ve cómo un edificio de 10 plantas se monta en solo 28 horas y 45 minutos, pieza a pieza, mediante módulos prefabricados izados por grúas. El resultado es hipnótico: bloques que encajan con precisión milimétrica, equipos que se mueven como si siguieran una coreografía y un cronómetro que no deja margen al error.

La empresa detrás del récord

El sistema que aparece en estos vídeos se atribuye a Broad Group, un conglomerado chino que lleva años apostando por la industrialización extrema de la construcción. Sus demostraciones combinan montajes en tiempo real con simulaciones técnicas para mostrar hasta dónde puede llegar la prefabricación.

La clave no está en construir rápido en el sentido tradicional, sino en trasladar casi todo el trabajo a una fábrica. Allí se fabrican módulos estructurales completos, con instalaciones, cerramientos y parte de los acabados ya integrados. La obra, en sentido clásico, deja de ser un taller al aire libre y se convierte en una operación de ensamblaje.

¿Hormigón tipo LEGO? Conviene matizar

En redes sociales se repite una idea tentadora: módulos de hormigón que "encajan como LEGO" y eliminan procesos como el curado. Aquí conviene ser precisos. No existen fuentes técnicas abiertas que confirmen que estos sistemas prescindan del curado o de tratamientos posteriores.

En la práctica, incluso en construcción modular avanzada, hay: inspecciones estructurales tras el montaje, ajustes de tolerancia para garantizar alineación y procesos de lechado, sellado y refuerzo en uniones críticas.

El "encaje" existe, sí, pero no es mágico. Es el resultado de ingeniería previa, control de calidad en fábrica y protocolos estrictos en obra.

Las 28 horas que no se ven

El gran malentendido está en el cronómetro. Esas 28 horas no cuentan la historia completa. Antes hubo semanas —o meses— de diseño, fabricación y logística. Cada módulo pesado requiere rutas de transporte planificadas al milímetro, grúas de gran capacidad con secuencias de izado definidas y equipos sincronizados, porque una sola desalineación compromete acústica, estanqueidad y seguridad.

La velocidad extrema no surge de la improvisación, sino de eliminar incertidumbre. Todo lo que puede fallar se intenta resolver antes de que el primer módulo llegue al solar. En previsión y precisión, los chinos son maestros.

No es nuevo: Wuhan ya lo hizo en pandemia

Esta filosofía no aparece de la nada. Durante la pandemia, Wuhan levantó hospitales de emergencia en cuestión de días, combinando modularización, diseño en paralelo y coordinación digital. Aquella experiencia demostró que la rapidez es posible, pero siempre apoyada en planificación industrial, no en titulares espectaculares.

Lo que hoy sorprende no es tanto el qué, sino el cómo: un sistema cada vez más afinado, más repetible y más orientado a escalar.

¿Revolución o escaparate?

China utiliza estos proyectos como demostraciones de capacidad industrial. Funcionan como escaparate tecnológico, pero también como laboratorio real. No todo lo que se ve en redes sociales es replicable sin el mismo contexto económico, normativo y logístico.

La respuesta a la pregunta es: ambas, pero la realidad es tozuda en cuanto al potencial y la potencia del gigante asiático en todos los órdenes, pero para muestra, en este caso en materia de construcción, varios "botones".

China mantiene en 2025 su liderazgo mundial en construcción, con cifras que rompen récords en escala, velocidad y complejidad: 51 ciudades con metro (13.500 km), 10 megaproyectos clave completados y puentes que superan cualquier obra anterior.