Mi gran 'Pequeño País': un viaje nostálgico al suplemento infantil que tanto nos marcó

Portadas de 'El Pequeño País' a lo largo de su historia.

Finales de los 90. Una niña, posiblemente con un collar de chupetes de plástico o unos pins de trols melenudos prendidos en una camiseta colorida, tiende la mano. Con impaciencia, lo más seguro, deseosa de que los mayores, esos que se van a leer el periódico en blanco y negro, le pasen 'El Pequeño País'.

Ahora ya tengo 40, pero el cariño a esas historias de Doug, Garfield o Manolito Gafotas está intacto. Y por Leo Verdura, mi favorito. Esas viñetas, pasatiempos y mensajes de niños que querían cartearse con otros eran mi mundo en ese rato dominguero mientras los mayores se tomaban algo. Y los releía y volvía a leer en aquella época en la que le sobraban horas a la tarde.

Cuánto porcentaje suponen aquellas páginas infantiles en mi vocación y decisión de ser periodista no sé medirlo, pero desde luego, no puedo desligarlas. Y no hay compañero en la redacción de 'El Huff', de entre los que ya tenemos una edad, que no sienta ese afecto y nostalgia por 'El Pequeño País'.

De ahí que nos empeñáramos en homenajearlo, aprovechando la celebración del 50º aniversario de 'El País', y nos pusimos manos a la obra. Nuestra idea: poder ofrecer a nuestros lectores un pequeño viaje en el tiempo y recuperar algunas portadas de este suplemento tan mítico para varias generaciones. Divirtió y entretuvo, pero también fue una puerta a la lectura y a la prensa.

''Mi País' de abril de 1999. EL PAÍS

Preguntando y preguntando a los compañeros de 'El País' (desde aquí, gracias a todos los que nos han dado pistas y contactos), llegamos hasta Rocío y Elena, de Documentación. Esta última fue la que nos abrió literalmente la puerta. Y qué puerta: la del archivo del diario. Archivo con mayúscula, mejor dicho.

El olor a polvo y fascinación fue lo primero que notamos Víctor, Alberto y yo, justo antes de ver las hileras de estanterías en las que se agolpan 50 años de historia. De la de España, de la del periodismo, de la personal.

Elena nos facilitó la primera portada. Qué decir, es preciosa. 'Pequeño País' (entonces sin el artículo) nació un domingo 6 de diciembre de 1981, con un enorme Astérix sobre un fondo azul y un subtítulo que festejaba el nacimiento del suplemento de la mano de este personaje en unas páginas que, se subrayaba, "también son para mayores".

Portada del primer 'Pequeño País' (1981). EL PAÍS

A partir de ahí, fuimos como niños. Saltando de un tomo a otro buscando más números. "¡He encontrado uno!", "¡Aquí, de 1996!", "¡Mira, salen los Backstreet Boys!", "¡Anda, Ella Baila Sola!".

Es una maravilla ver cómo fue cambiando con los años, variando el número de páginas o, según las épocas, de formato: a veces como revista amarilla, a veces dentro del periódico, o rebautizado como 'Mi País'.

''Pequeño País' de 2008. EL PAÍS

Goomer, Rompetechos, Calvin y Hobbes, 13 Rue del Percebe, Fido Dido y hasta Los Simpson desfilaron por sus hojas, en una andadura que llegó hasta abril de 2009 (¡la de cartas que llegaron a la redacción por aquello!).

Pero no, no desapareció. En la pandemia, 'El Pequeño País' tuvo su 'revival' a modo de ciclo de actuaciones infantiles en YouTube para animar y aliviar el confinamiento a muchas familias.

''Pequeño País' de 2001. EL PAÍS

Y, por descontado, sigue muy, muy vivo en la memoria. Si a ti también te ha salido una sonrisa según recordabas portadas, más abajo te dejamos algunas más.

Nos encantará leer en los comentarios qué recuerdos te traen o si sigues guardando alguno en casa.

Portada de 'Mi País' de enero de 1999. EL PAÍS

Portada de 'Mi País' de mayo de 1999. EL PAÍS

'Mi País' de septiembre de 1999. EL PAÍS