Rusia estrena un misil de crucero más barato y sencillo para saturar las defensas ucranianas: lleva chips fabricados en Estados Unidos, Alemania y Suiza

El diseño del S-71K se sitúa en un punto intermedio. No es un dron como los Shahed, pero tampoco un misil de alta precisión.

Rusia ha introducido un nuevo misil de crucero en la guerra de Ucrania con una idea clara detrás: abaratar costes y lanzar más unidades para saturar las defensas aéreas. Se trata del S-71K “Kovyor”, un arma que marca un giro en la estrategia militar y que, según la inteligencia ucraniana, depende en gran medida de componentes electrónicos fabricados fuera de Rusia, incluidos países occidentales.

El análisis difundido por la inteligencia militar ucraniana (HUR) muestra un sistema menos sofisticado que los misiles tradicionales, pero diseñado para cumplir una función concreta: superar los sistemas de defensa no por calidad, sino por cantidad.

Un misil más simple… y más peligroso por volumen



El S-71K no busca competir con los misiles de alta gama como el Kh-101 o el Kalibr. Su lógica es distinta. El experto militar Andrii Kharuk lo explica en el Kyiv Independent: “Los misiles de crucero tradicionales son caros. Lo que vemos ahora son modelos más sencillos y baratos que pueden lanzarse en mayor número”.

Este cambio tiene implicaciones directas en el campo de batalla. Un misil más barato permite producir más unidades, lanzar ataques masivos y obligar al enemigo a gastar recursos defensivos caros. Es lo que en términos militares se conoce como estrategia de saturación.

Entre un dron y un misil de crucero



El diseño del S-71K se sitúa en un punto intermedio. No es un dron como los Shahed, pero tampoco un misil de alta precisión de última generación. Es una mezcla:

Sistema de navegación inercial relativamente simple.

relativamente simple. Controlador de vuelo básico.

básico. Estructura de materiales compuestos y aluminio .

. Alcance estimado de hasta 300 kilómetros.

El resultado es un arma menos sofisticada, pero funcional y replicable. Según Kharuk, este tipo de sistemas “actúan como un puente entre drones y misiles de crucero”, combinando coste reducido y mayor capacidad de impacto que los drones.

El objetivo: saturar las defensas ucranianas



El problema no es solo el misil en sí. Es el efecto acumulado. Los sistemas de defensa aérea funcionan mejor cuando pueden interceptar objetivos limitados. Pero cuando el número de amenazas aumenta, la ecuación cambia.

Cada interceptor cuesta dinero. Y en muchos casos, interceptar un misil barato requiere un misil defensivo mucho más caro. Ahí está la clave del S-71K: no necesita ser perfecto, solo necesita ser suficiente… y llegar en número.

Chips occidentales en armas rusas



Uno de los aspectos más llamativos del análisis es el origen de sus componentes. Según la inteligencia ucraniana, la mayoría de los sistemas electrónicos del misil proceden de fuera de Rusia, incluyendo EEUU, Alemania, Suiza, Japón, Taiwán e Irlanda.

No es un caso aislado. Desde el inicio de la guerra, distintas investigaciones han detectado microchips occidentales en armas rusas, pese a las sanciones internacionales. La explicación está en las cadenas de suministro globales.

Cómo llegan los componentes pese a las sanciones



Las restricciones a la exportación no han logrado cerrar completamente el flujo de tecnología. Los componentes llegan a Rusia a través de países intermediarios, empresas pantalla, reexportaciones desde mercados civiles y centros logísticos internacionales.

Muchos de estos productos son de doble uso: sirven tanto para aplicaciones civiles como militares. Eso complica su control. Las autoridades ucranianas han sancionado redes y empresas implicadas en este proceso, pero el sistema sigue funcionando con cierta eficacia.

Integración con cazas y drones



El S-71K fue diseñado para operar con el caza de quinta generación Sukhoi Su-57, aunque su uso podría extenderse a plataformas más comunes como el Su-34.

También se estudia su integración con el dron de combate Sukhoi S-70 Okhotnik, lo que ampliaría sus posibilidades operativas. Esto refuerza su carácter versátil: un arma adaptable a distintos sistemas de lanzamiento.

A pesar de sus ventajas, el S-71K tiene un cuello de botella importante: el motor. El misil utiliza un turborreactor R500, un componente que Rusia ha tenido históricamente dificultades para producir a gran escala.

Kharuk lo señala como el principal factor que puede limitar su despliegue masivo. Sin suficientes motores, la estrategia de saturación pierde fuerza.

Un cambio silencioso en la guerra



El S-71K no es el misil más avanzado del arsenal ruso. Pero sí puede ser uno de los más relevantes, porque refleja un cambio de enfoque: menos dependencia de sistemas complejos, más énfasis en producción masiva y uso intensivo de componentes comerciales.

Es una adaptación a la realidad de la guerra prolongada, donde el desgaste económico y logístico importa tanto como la tecnología. En el fondo, el conflicto también se libra en términos económicos.

Un misil barato que obliga a gastar recursos caros en defensa crea una ventaja indirecta. Y si además puede fabricarse con componentes accesibles en el mercado global, esa ventaja se multiplica. Por eso el S-71K no es solo un arma. Es un síntoma.