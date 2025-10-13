Un escritor deja un aplaudido tuit tras ver lo que ha pasado con Custodio en 'La Revuelta' 

El escritor y guionista Jorge Corrales ha dejado una aclamada reflexión en su perfil de X (la antigua Twitter) después de que participara el granadino Custodio Pérez en La Revuelta y emocionara a todos los espectadores del programa de David Broncano con su historia de vida.

Pérez, que había estado en una anterior visita como público, había quedado con el presentador que si les fallaba algún invitado él estaba disponible para rellenar el hueco y ser el entrevistado. Este pasado jueves eso sucedió y dicho y hecho, La Revuelta llamó a Custodio Pérez, él se hizo las cinco horas que separan Jaén (donde vive) con Madrid y fue uno de los entrevistados en el programa.

En esta ocasión, le llevó al presentador un ejemplar de su libro de novela negra El triángulo del sur, mientras que la primera vez que lo visitó como público, donde ocupó la bañera, le entregó uno de Granada oscura.

Precisamente y tras contar toda su historia y cautivar a los espectadores, ha sido este libro el que ha acabado siendo el más comprado en Amazon, así lo ha mostrado el propio programa.

"El escritor más vendido es español y se llama Custodio. Custodio Pérez sentándose a la mesa con Dan Brown y Ken Follet", ha escrito la cuenta oficial de La Revuelta, adjuntando una imagen que lo demuestra.

Corrales, tras ver esa noticia, ha hecho una reflexión que ha sido muy aplaudida: "Me alegro mucho por Custodio. Esto deja a las claras que para fomentar la literatura, no solo necesitamos planes de fomento de la lectura, sino también ocupar los espacios donde se mueve la mayoría de la población".

"Esto es como los referentes femeninos, si no los ves, no existen. Con los escritores pasa igual, si solo sabes que ha sacado libro el famoso de turno (libro que no ha escrito él, por supuesto) solo compras esos libros", ha añadido.

Finalmente, ha acabado sentenciando que se necesitan "más escritores en la tele, en las redes y, al fin y al cabo, en la sociedad".