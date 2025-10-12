Lo que ha logrado David Broncano con uno de sus últimos invitados a 'La Revuelta' es un auténtico hito

David Broncano y La Revuelta siempre tienen un espacio reservado para la sorpresa. El programa de TVE suele utilizar algunas de sus entrevistas para destacar el trabajo que desempeñan sus protagonistas.

Pero lo que hizo el pasado jueves va a ser muy recordado en el tiempo. Para muchos de sus seguidores, ha sido el mejor programa de la temporada y uno de los mejores desde que aterrizaron en la cadena pública.

El pasado 15 de septiembre, hubo uno de los espectadores, Custodio José Pérez, que acudió de forma presencial a ver La Revuelta que le lanzó una propuesta a Broncano: "Te voy a regalar mi primer libro Granada oscura. Si quieres este libro, me tienes que entrevistar".

El presentador lejos de descartar su propuesta, le dijo que le tendría en cuenta como invitado de emergencia, en el caso de que hubiese una baja de última hora. "Sí, pero avisadme con tiempo", pidió el protagonista.

Pues casi un mes después, el pasado jueves, falló uno de los invitados previstos y Broncano se acordó de Custodio José Pérez. Le llamaron, se hizo 5 horas de coche y no pudo contener la emoción al inicio del programa.

Lo que muy pocos se esperaban es que, al entrar en detalle en las varias novelas que ha escrito, estaba dando, para algunos, una de las mejores entrevistas que recuerdan en La Revuelta.

Custodio José Pérez cayó tan bien que al cabo de unos días ha logrado un auténtico hito tras aparecer en la cadena pública. Su primer libro se ha convertido en el número 1 de Amazon, superando a escritores como Dan Brown o Ken Follet. "El escritor más vendido es español y se llama Custodio. Custodio Pérez sentándose a la mesa con Dan Brown y Ken Follet", han señalado desde el programa. "Gracias a todos por vuestro apoyo", ha contestado él en la red social X.