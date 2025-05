Un español abre un hotel en México, llega su primer cliente y el pack de regalo de bienvenida provoca que el país se ponga a sus pies

Después de más de una semana sin recibir ni una sola reserva, Andreu Franco, un joven español de 25 años, vivió por fin el esperado momento: la llegada de su primer cliente. Lo documentó en TikTok y, en cuestión de horas, el vídeo se volvió viral. ¿La razón? El emotivo y generoso pack de bienvenida que preparó para su primera familia de huéspedes. En la red social ya suma miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que se han quedado con la boca abierta.

“Hoy llega mi primer cliente al hotel. Y sí, estoy cagado”, arranca el vídeo. El hotel está en Puerto Escondido, una localidad costera del estado mexicano de Oaxaca, famosa por sus playas, su ambiente relajado y por ser un destino muy popular entre viajeros alternativos. “Me gasté todos mis ahorros en un hotel… no tengo ni idea de hotelería”, confiesa Franco, que se presenta en TikTok con el nombre de usuario @andreufrancob. Lo que sí tiene claro es que su objetivo es que “esta familia se sienta como en casa”.

Para dejar huella, Andreu se fue a comprar lo que él mismo consideró esencial: un ventilador extra “porque no sabes el calor que hace aquí”, un aromatizante personalizado, chocolates, gomitas para el niño y mil pesos mexicanos (unos 55 euros) para que la familia pudiera ir a cenar. Todo eso, a pesar de que les había dejado la noche a solo 600 pesos. “Las cuentas no dan”, reconoce entre risas, pero remata con un “¿Qué más da si es nuestro primer huésped?”

El alojamiento, que se llama Can Balam, no es un hotel de lujo ni lo pretende. Lo que le sobra es ilusión y cercanía. “Hoy me van a pagar por quedarse en mi casa y eso me pone nervioso, pero también feliz”, explica en el vídeo. “Aunque hoy esté vacío, este lugar va a ser el hogar de mucha gente. Lo visualizo”.

La publicación termina con una propuesta: “Déjame en comentarios qué otra locura harías tú para sorprender a tu primer huésped. Y si me gusta, te invito a ti a venir y probar la experiencia”. En cuestión de horas, los comentarios no han dejado de llegar. Ideas, palabras de ánimo e incluso usuarios que aseguran estar ya mirando vuelos a Oaxaca para vivir de primera mano la experiencia de Can Balam.