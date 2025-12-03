Un español viaja a una de las playas más peligrosas del mundo, en Islandia, y alucina por cómo la llaman los islandeses

Las playas no es lo primero que se le viene a la cabeza a un turista cuando piensa en Islandia, pero ese país tiene algunos arenales bien famosos, aunque no por las mismas razones que otros lugares como España. Por ejemplo, allí está la playa Reynisfjara, muy popular en todo el mundo por su extrema peligrosidad.

En esa playa son frecuentes lo que se conoce como "sneaker waves" o "olas durmientes", que son olas impredecibles, que parecen normales al principio, pero de pronto se alzan con fuerza y llegan mucho más lejos de lo que uno espera.

Esas oleadas hacen que el mar pueda arrastrar a personas hacia dentro en cuestión de segundos. Eso ha provocado que entre 2007 y 2025 la playa haya registrado al menos 12 incidentes graves y seis muertes causadas por estas olas, la última el pasado mes de agosto.

Han colocado un semáforo para mayor seguridad

Para tratar de aumentar la seguridad, a la entrada de la playa se ha colocado un semáforo: cuando está verde, se puede pasar; si está amarillo, hay que entrar con precaución en la playa y, si el color es rojo, está prohibido acercarse.

Jesús, un español conocido en TikTok como jesusansal, se ha acercado a la playa en un día de mal tiempo y ha sido testigo de todo ello y lo ha plasmado en un vídeo impactante.

Una playa conocida como 'Chinese takeaway'

En él, el usuario muestra su sorpresa por que "los islandeses llaman a esta playa 'Chinese takeaway', 'la playa que se lleva a los chinos". "Esto es una locura, 110 kilómetros por hora", dice mientras trata de conservar la estabilidad a pesar del viento.

El hombre también observa que hay "muchos asiáticos" pese a que en ese momento no se puede acceder a la playa: "Mira, mira, y te duele la cara porque hay como nieve. Mira, los asiáticos echándose fotos ahí que se van a desnucar. No todo vale por un selfie".

"Tiene aquí como una cueva extraña la playa, pero claro, no se puede acceder. Si vamos hacia allá no se cuenta. Y los chinos metidos en la playa", se lamenta.