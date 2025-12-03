Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un español viaja a una de las playas más peligrosas del mundo, en Islandia, y alucina por cómo la llaman los islandeses
Virales
Virales

Un español viaja a una de las playas más peligrosas del mundo, en Islandia, y alucina por cómo la llaman los islandeses

"No todo vale por un selfie".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
playa de islandia
Un momento de la publicación de @jesusansal.TIKTOK / @jesusansal

Las playas no es lo primero que se le viene a la cabeza a un turista cuando piensa en Islandia, pero ese país tiene algunos arenales bien famosos, aunque no por las mismas razones que otros lugares como España. Por ejemplo, allí está la playa Reynisfjara, muy popular en todo el mundo por su extrema peligrosidad.

En esa playa son frecuentes lo que se conoce como "sneaker waves" o "olas durmientes", que son olas impredecibles, que parecen normales al principio, pero de pronto se alzan con fuerza y llegan mucho más lejos de lo que uno espera. 

Esas oleadas hacen que el mar pueda arrastrar a personas hacia dentro en cuestión de segundos. Eso ha provocado que entre 2007 y 2025 la playa haya registrado al menos 12 incidentes graves y seis muertes causadas por estas olas, la última el pasado mes de agosto.

Han colocado un semáforo para mayor seguridad

Para tratar de aumentar la seguridad, a la entrada de la playa se ha colocado un semáforo: cuando está verde, se puede pasar; si está amarillo, hay que entrar con precaución en la playa y, si el color es rojo, está prohibido acercarse. 

Jesús, un español conocido en TikTok como jesusansal, se ha acercado a la playa en un día de mal tiempo y ha sido testigo de todo ello y lo ha plasmado en un vídeo impactante.

Una playa conocida como 'Chinese takeaway'

En él, el usuario muestra su sorpresa por que "los islandeses llaman a esta playa 'Chinese takeaway', 'la playa que se lleva a los chinos". "Esto es una locura, 110 kilómetros por hora", dice mientras trata de conservar la estabilidad a pesar del viento.

El hombre también observa que hay "muchos asiáticos" pese a que en ese momento no se puede acceder a la playa: "Mira, mira, y te duele la cara porque hay como nieve. Mira, los asiáticos echándose fotos ahí que se van a desnucar. No todo vale por un selfie". 

"Tiene aquí como una cueva extraña la playa, pero claro, no se puede acceder. Si vamos hacia allá no se cuenta. Y los chinos metidos en la playa", se lamenta.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

INVERSIÓN LIBRE DE MITOS