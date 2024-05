Un español que vive en Irlanda cuenta lo que le ha pasado en una tienda: dice que en España no pasa

El usuario de TikTok @not_peyas es un español que vive en Irlanda y ha contado el "surrealista" momento que ha vivido en una tienda de ropa de un centro comercial con uno de los empleados.

Este joven ha contado que tenía prisa y que al salir del probador con la ropa que no se iba a llevar, se la ha dado al empleado y éste la ha dicho que si la podía colgar él mismo de nuevo en las perchas: "No es la primera vez que me pasa".

"Tienen una cara que me han dado ganas de decirle que no estoy cobrando con esto, que es tu trabajo", ha relatado. El trabajador, según él, le ha pedido de malas formas que colocase la ropa y al final ha accedido.

Por último ha explicado que no es la primera vez que le ocurre algo así en las tiendas de Irlanda: "Dan ganas de decirle tú para qué estás aquí, que estás aquí haciendo como un pasmarote sin trabajar o qué".