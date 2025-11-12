Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Nerea, española que vive en Finlandia, pone cifra a sus gastos mensuales en ese país y los españoles reaccionan: "Para que luego digan"
Virales

Virales

Nerea, española que vive en Finlandia, pone cifra a sus gastos mensuales en ese país y los españoles reaccionan: "Para que luego digan"

"Luego hay gastos como la comida, el ocio y demás".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona, en Laponia finlandesa.
Una persona, en Laponia finlandesa.GETTY

Nerea Bartolomé, española que vive Finlandia, ha puesto cifra a los gastos relacionados con la vivienda que tiene mensualmente en ese país y ha provocado la reacción casi unánime de los españoles, que en su gran mayoría no lo ven tan caro como podría creerse.

"Por el alquiler de mi piso yo estaba pagando 973 euros y que el precio del agua era, independientemente del consumo, 25 euros incluido ya en el precio del alquiler, pero ahora en enero me lo van a cambiar y será en relación al consumo", cuenta.

Dicho eso, la usuaria, conocida en TikTok como @nereabartolome_, va desgranando gastos:

  • Internet: "Tengo contrato con una empresa que tiene contrato con la agencia inmobiliaria con la que tengo el piso, entonces tienen como un precio especial. Pago 26,42 por el internet de mi casa y 42,08 por el internet del teléfono". 
  • Gimnasio: "Aquí no hay contrato que valga. Antes estaba yendo a uno que me costaba como 29,90 al mes, pero no podía entrenar porque había mucha gente y me cambié a otro que pago más, pero son 36,90 y entreno a gusto". 
  • Transporte: "Tengo coche de empresa y para todo lo demás utilizo el transporte público y, como vivo fuera de la zona central de Helsinki, tengo que coger la zona ABC y tengo que pagar más. Pago 89,80 al mes. Aparte tengo otro tipo de desplazamiento como taxis y se me va todo el dinero ahí". 
  • Seguro de la casa: "El seguro de la casa es prácticamente obligatorio, no puedes casi ni firmar el contrato de mudarte a una casa sin antes no tienes prueba de que tienes uno: 15,74". 
  • Calefacción: "No pagamos, es centralizada y el distrito se ocupa de ello. No tenemos posibilidad de apagar, encender o regularla, pero regulas los radiadores". 
  • Luz: "Es el gasto que más te puede llamar la atención. Tenemos dos tipos de gastos: la conexión desde la distribuidora (18,33) y la luz que tú consumas. Desde el mes de junio hasta ahora: en junio 4,15. En agosto 6,72. En septiembre 9,75. En octubre 12,05". 

En conjunto Nerea explica que son 1.214,32 euros al mes, aunque subraya que "luego hay gastos como la comida, el ocio y demás".

En las reacciones, la mayoría de los españoles creen que no es en absoluto caro en comparación con España si se tiene en cuenta que los sueldos en Finlandia son mucho mayores. De hecho, según el INE, el sueldo medio anual en España fue en 2023 de 28.049,94 euros brutos por trabajador, mientras que ese mismo año en Finlandia ascendió a 48.084 euros según Statistics Finland.

"Para que luego digan que los países nórdicos son más caros", dice una persona. "Yo pago 40 euros de gimnasio en España", se lamenta otra. "Pues los mismos que en España. De hecho, la luz aquí es infinitamente más cara y agua ni te cuento. Según esos datos, España es mucho más cara que Finlandia y con la mitad de sueldo. Total, todos a Finlandia, es mucho mejor", propone otra.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 