Nerea, española que vive en Finlandia, pone cifra a sus gastos mensuales en ese país y los españoles reaccionan: "Para que luego digan"

Nerea Bartolomé, española que vive Finlandia, ha puesto cifra a los gastos relacionados con la vivienda que tiene mensualmente en ese país y ha provocado la reacción casi unánime de los españoles, que en su gran mayoría no lo ven tan caro como podría creerse.

"Por el alquiler de mi piso yo estaba pagando 973 euros y que el precio del agua era, independientemente del consumo, 25 euros incluido ya en el precio del alquiler, pero ahora en enero me lo van a cambiar y será en relación al consumo", cuenta.

Dicho eso, la usuaria, conocida en TikTok como @nereabartolome_, va desgranando gastos:

Internet: "Tengo contrato con una empresa que tiene contrato con la agencia inmobiliaria con la que tengo el piso, entonces tienen como un precio especial. Pago 26,42 por el internet de mi casa y 42,08 por el internet del teléfono".

y 42,08 por el internet del teléfono". Gimnasio: "Aquí no hay contrato que valga. Antes estaba yendo a uno que me costaba como 29,90 al mes, pero no podía entrenar porque había mucha gente y me cambié a otro que pago más, pero son 36,90 y entreno a gusto".

Transporte: "Tengo coche de empresa y para todo lo demás utilizo el transporte público y, como vivo fuera de la zona central de Helsinki, tengo que coger la zona ABC y tengo que pagar más. Pago 89,80 al mes. Aparte tengo otro tipo de desplazamiento como taxis y se me va todo el dinero ahí".

Aparte tengo otro tipo de desplazamiento como taxis y se me va todo el dinero ahí". Seguro de la casa: "El seguro de la casa es prácticamente obligatorio, no puedes casi ni firmar el contrato de mudarte a una casa sin antes no tienes prueba de que tienes uno: 15,74".

Calefacción: "No pagamos, es centralizada y el distrito se ocupa de ello. No tenemos posibilidad de apagar, encender o regularla, pero regulas los radiadores".

No tenemos posibilidad de apagar, encender o regularla, pero regulas los radiadores". Luz: "Es el gasto que más te puede llamar la atención. Tenemos dos tipos de gastos: la conexión desde la distribuidora (18,33) y la luz que tú consumas. Desde el mes de junio hasta ahora: en junio 4,15. En agosto 6,72. En septiembre 9,75. En octubre 12,05".

En conjunto Nerea explica que son 1.214,32 euros al mes, aunque subraya que "luego hay gastos como la comida, el ocio y demás".

En las reacciones, la mayoría de los españoles creen que no es en absoluto caro en comparación con España si se tiene en cuenta que los sueldos en Finlandia son mucho mayores. De hecho, según el INE, el sueldo medio anual en España fue en 2023 de 28.049,94 euros brutos por trabajador, mientras que ese mismo año en Finlandia ascendió a 48.084 euros según Statistics Finland.

"Para que luego digan que los países nórdicos son más caros", dice una persona. "Yo pago 40 euros de gimnasio en España", se lamenta otra. "Pues los mismos que en España. De hecho, la luz aquí es infinitamente más cara y agua ni te cuento. Según esos datos, España es mucho más cara que Finlandia y con la mitad de sueldo. Total, todos a Finlandia, es mucho mejor", propone otra.