Un español que vive en el Reino Unido cuenta qué piensan los ingleses de los españoles: lo segundo que dice escuece especialmente

Tópicos sobre los españoles hay para todos los gustos: que si vivimos en base a la siesta, que si siempre llegamos tarde a todas partes, que si nos pasamos el día tomando cañas o que no sabemos estar en silencio ni un minuto del día. Algunos de ellos nos hacen gracia, pero otros nos sacan de quicio. A veces, basta que alguien desde el extranjero se tome la molestia de ponerlos en fila, enumerarlos y reabrir (otra vez en redes sociales) un debate nacional, que por algo nos encanta discutir de todo, desde el fútbol hasta si la tortilla de patata tiene que hacerse con o sin cebolla.

Esa ha sido la misión que se ha propuesto @Chasverias, un tinerfeño afincado en el Reino Unido que reparte su tiempo entre vivir en la pérfida Albión y dejar que sus seguidores se rían (o se piquen) con los vídeos que sube en TikTok. En una de sus últimas publicaciones, como en el resto, no duda en coger el móvil, plantarse ante la cámara y desgranar con un "fisco" (es decir, con una pizca) de gracia y humor, qué tres cosas son, según sus vecinos británicos, las que nos definen como pueblo. Y lo hace sin guion, sin filtros y con la soltura del que sabe que, con tres frases bien escogidas, puede levantar un país entero del sofá.

Uno de los tópicos a los que acude, que para un británico es un caos inasumible pero para cualquier español es el hilo musical de cualquier sobremesa: hablamos todos a la vez. “Lo siento, pero estoy de acuerdo. Si no, pon una tertulia de Telecinco o de Antena 3, o entra en un bar y que vea un grupo de amigos hablando…”, admite Chasverias, sabedor de que cualquiera de fuera se da cuenta de esto, incluso, antes de aterrizar en España.

También reconoce que eso de hacer cola con la disciplina que caracteriza a los británicos tampoco es lo nuestro. “No sabemos hacer cola. Lo siento, pero estoy de acuerdo, es que no sabemos hacer cola”, concede. No es que no entendamos el concepto, lo que pasa es que tenemos una relación creativa con él porque, en España, una fila es un ecosistema en el que se permiten las idas y las venidas, las conversaciones cruzadas y el "vengo detrás de aquel señor” como salvoconducto para ir a por un café antes de que te llegue tu turno.

Pero de todos los tópicos a los que se refiere este tinerfeño en su vídeo, el que más ha escocido, sin ningún lugar a dudas, ha sido el del recurrente mito de que los españoles somos unos vagos. “Ahí no estoy de acuerdo. El hecho de que, por temas culturales y de clima, tengamos un estilo de vida diferente, no nos hace vagos”, argumenta Chasverias. La puntualización, sin embargo, no ha evitado que medio internet se haya vuelto a meter en uno de esos bucles patrios que nunca se cierran: si la siesta es un tesoro que debería proteger la UNESCO o una excusa perfecta para no levantar cabeza hasta media tarde.

"No son los más adecuados para hablar de nadie”

El vídeo de Chasverias ha abierto la veda para que medio TikTok, y el otro medio también, se sume al debate. Los hay que, como Tony González, antes de aceptar un solo tópico, se lo devuelven envuelto para regalo: "Los ingleses, cuando vienen a Mallorca, pierden toda la educación y respeto; no son los más adecuados para hablar de nadie”, dice sin rodeos.

Fetén, otro de los usuarios de TikTok que han visto el vídeo, echa mano de la hemeroteca para disparar un dardo envenenado para ridiculizar el poco aguante de los británicos a las temperaturas extremas: "Hace dos años hubo una ola de calor en Reino Unido, llegaron a 30 grados y suspendieron las clases. Aquí, nuestros niños y profesores achicharrándose desde abril", ha escrito con sarcasmo.

El tema de las colas, ese delicado campo digno de estudio sociológico, ha sido un terreno fértil para las réplicas de los que han visto el vídeo. Stephen, por ejemplo, despacha todo el asunto con un viaje exprés por Europa: "¿Que los españoles no sabemos hacer cola? Vete a Italia", escribe. En cambio AbueRol tira de ironía para responder al tópico sobre las filas: "Lo hemos perfeccionado tanto que hacemos cola sin tener que estar parados, con un simple '¿Quién es el último?'. Así puedes mirar cosas por la tienda y llegar a tiempo”.

También hay quien opta por la autocrítica. Carmen Pastor103, con un tono más ácido que complaciente, da la razón a los británicos: “Que no respetemos las colas ni que sepamos escuchar, solo hablar y, además a gritos, no solo lo piensan los ingleses, también muchos españoles. Las normas de educación no son nuestro fuerte y deberíamos cambiarlo. No hacerlo, refuerza la idea de paletos ceporros que también tenemos", escribe.

Y, por supuesto, queda el frente abierto de la pregunta vaguería española, que Maalezza lo despacha echando mano de los datos del INE y una buena dosis de retintín: “¿Vagos? ¿Y por qué nuestra economía va de perlas???”, subraya en un valorado comentario.