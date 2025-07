Un estadounidense pasa 24 horas en España y siente la necesidad de hacerse esta pregunta: para poner en valor

El joven estadounidense y usuario de TikTok @champyaps ha pasado 24 horas en España tras viajar desde Estados Unidos y le ha sido inevitable hacer una pregunta después de lo que le ha pasado en el transcurso de la noche.

"He estado en España durante 24 horas y tengo una pregunta: ¿Por qué mi sueño aquí es como diez veces más reparador?", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento 30.000 visualizaciones y más de 1.500 'me gusta' (y subiendo).

Ha desvelado (y jurado) que al estar en el país estadounidense puede dormir entre ocho y nueve horas y levantarse "exhausto". "Pero de alguna manera, cuando vengo aquí (España), puedo cenar a las 22:00 horas, beber vino hasta las 1:00 horas, acostarme y levantarme a las ocho de la mañana con muchísima energía", ha explicado.

"Podría correr una maratón, no sé si habrá aquí, no sé si es algo del aire o de la comido, en EEUU no se siente cansado o triste... Quizá solo necesite venir a España, porque esto carece de lógica", ha rematado el usuario.

Las reacciones, que son más de 100, han servido como respuesta a su interrogante. Hay decenas y decenas de opiniones de todo tipo. Por un lado, el comentario más destacado ha sido el de @wineheaven: "Se llama 'calidad de vida'".

Por otro, también algunos usuarios le han matizado que quizá sea porque se tratan de vacaciones, pero al final muchos han señalado que la vida en España es muy diferente: "El sol, la comida, la gente... Bienvenido".