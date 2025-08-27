Un estadounidense se va a una villa en España y lo que encuentra le obliga a pedir ayuda: "Europeos ayudadme"

Un estadounidense que se encontraba de viaje en España ha captado la atención en las redes sociales después de preguntar a los usuarios por algo que había en la villa donde se quedaba. "¿Alguien en Europa podría explicarme esto? Les daré un poco de contexto. Estamos en nuestra villa aquí en España y hay una piscina...", comienza el usuario en la publicación, donde muestra una pequeña piscina de bronceado.

"Ni siquiera sé si debería llamarse piscina, pero tiene unos 30 centímetros de profundidad y hace mucho calor, y obviamente no se puede nadar en ella, así que no sé qué hacer con ella. ¿Podría alguien explicarme esto, por favor?", agrega el mismo.

La publicación, que ha superado los 20 millones de reproducciones, cuenta ya con más de 721.000 'me gusta' y más de 22.000 comentarios. La gran mayoría coincide en que se trata de una piscina de bronceado, mientras que para otros se trata de una mera fuente.

"No soy español, pero estoy bastante seguro de que eso es una piscina de bronceado" comenta uno. "Es una piscina infantil, Ryan Reynolds de Shein", señala otro. "Europa NO es un país, hay 44 países en Europa, no somos iguales", le recuerda finalmente otro.