Un exguionista de 'El Hormiguero' cuenta lo que ocurrió después de hacer un chiste sobre una marca en pleno directo

Jesús Manzano, antiguo guionista de El Hormiguero, se ha sincerado en el podcast RockanRollas de su paso por el programa de Pablo Motos y ha llegado a contar el día que casi le cuesta 300.000 euros a Atresmedia por un chiste sobre una marca.

Ha explicado que todo fue un problema de coordinación y que la marca no la va a decir porque bastante tuvo. Manzano hacía monólogos en directo en el programa y hubo un día que entregó un guion con este chiste, el día de antes se lo revisaron y le quitaron esa mención a la marca en cuestión: "En vez de decir la marca dí esto genérico".

"Me llegó el guión pero ni me lo leí, como ya me lo habían aprobado y ya había hecho 13 o 14 monólogos con él y tal nunca me había pasado esto. Entonces cuando te lo aprueban... hasta que lo aprueban sí cambian cosas pero una vez te lo aprueban ya... y como estaba aprobado yo ya...", ha desvelado.

Entonces llegó el día de marras y contó el monólogo de memoria: "Y se lió una gorda. Terminó el monólogo. Ese día me había salido bien, subí a la redacción a coger mis cosas súper contento y estando ahí me llega Jandro y me dice tío sabes la que se está liando".

La marca en cuestión llamó a las once de la noche, en directo, para quejarse. Al día siguiente hablaron con él y le contaron que habían tachado ese chiste. Ahí se enteró de que la marca amenazó con quitar la publicidad de Atresmedia que ascendía en ese caso a 300.000 euros.

"Les hicieron quitar el monólogo. Fuera de Twitter, Facebook... en todas las redes. En la página de Atresmedia salía el programa entero y luego trozos. Eso fuera, quitaron hasta el programa", ha zanjado finalmente.

Pablo Motos y Jorge Salvador se portaron bien con él y le dijeron que hiciese el favor de leerse el guión antes de salir al directo: "Y no escribas marcas. Pasé una semanita mala".