Un experto advierte a los consumidores: ojo con esta extendida práctica al comprar huevos en el súper

La cuenta de TikTok @cobardesygallinas, especializa en contenido sobre huevo, ha señalado un 'truco' que ponen en práctica los vendedores de este producto que, si el consumidor no está atento, puede caer en él.

Según señalan, es habitual que en los supermercados se vendan paquetes de decenas de huevos mezclados con otros de docenas. Como normalmente el precio de ambos es similar, el cliente puede no darse cuenta de que se está llevando 10 huevos por el mismo precio por el que podría comprar una decena. "Esto es muy de Europa, que se venden muchas decenas. Esto es un truco", avisa.

"La gente dice que ya no hay huevos blancos. Antes se vendían muchos, en la época de nuestros padres y abuelos, y hoy están más asociados a huevos de jaula, entonces ya desde que salió el huevo campero ahora ya los huevos blancos han desaparecido", explica el especialista.

"La pregunta podría ser: llegas aquí y qué huevos coges y por qué. Lo primero que tengo que pensar es: quiero comprar huevos de jaula, de suelo, camperos o ecológicos. Y eso viene ahí. Cero, uno, dos o tres. Sueltas en gallinero son huevos de suelo, esto debe de ser categoría dos, pero hay que ver los gallineros, está el suelo que no cabe un alma. Se supone que van a prohibir los huevos de jaula y hay varios supermercados que han dicho que no van a vender a partir de no se cuándo huevos de gallinas de jaula", explica.

"Aquí los tienes divididos por tamaños, cosa que nosotros pasamos totalmente. Los huevos, según la gallina va siendo mayor, cada vez va siendo más grande el huevo. Es verdad que hay razas que ponen huevos más grandes, pero vamos. La gente sigue yendo a comprar huevos en base al tamaño", apunta.

El experto subraya que otro detalle importante a la hora de comprar huevos es la fecha de caducidad: "Cuanto más lejos esté de la fecha en la que estamos, mejor".