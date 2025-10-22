Probamos y puntuamos el famoso panetone de Aldi de Halloween

Vuelve Huffeando con Pablo y vuelve un nuevo capítulo de una de las secciones más gochas de El HuffPost donde el influencer Pablo Cabezali, conocido en redes como Cenando con Pablo, con más de 750.000 seguidores en Instagram y nominado a los Gen Z Awards y Álvaro Palazón prueban alimentos de toda índole.

En esta ocasión, hemos optado por un producto efímero que tiene los días contados en Aldi: su famoso panetone de calabaza de Halloween, que salió a la venta el pasado 11 de octubre y que está a punto de agotarse. Su precio es de 6,99 euros y en redes sociales está triunfando.

Aquí lo probamos y lo puntuamos:

Como cada mes de octubre, en Aldi se vive un pequeño terremoto con la llegada de su conocido panetone. En una rápida búsqueda en redes sociales, tanto X, como Mastodon como Instagram y TikTok, se puede ver lo mucho que triunfa este dulce relleno de crema de calabaza dulce y que tiene trozos grandes, en cuadrados, de la calabaza escarchada y en crema.

Como se especifica en la web, el producto lleva "calabaza escarchada y preparado de calabaza". Además lleva harina integral 7% y está elaborado con huevos de gallinas sueltas en el gallinero. Y, como no podía ser de otra forma, su origen es italiano.

Los que quieran probarlo tienen poco tiempo, de hecho, en su web ya no aparece el producto así que en algunos supermercados durará lo que dure el stock.

Las reacciones en redes han sido de muy a favor: "Tías lo acabo de probar. Es probablemente el panettonne más rico que he probado ESTÁ INCREÍBLE. La crema de calabaza de dentro BUAH BUAH BUAH. Si tenéis un Aldi cerca ID".

Además del panetone, Aldi siempre pone en Halloween otros productos relacionados con la festividad anglosajona. Hay nubes de chuchería típicas de Estados Unidos, fantasmas de chocolate con leche blanco, calabazas de chocolate con leche y galletas de Halloween con sabor cacao, todo rondando los 3 euros.