Un experto en cruceros señala por qué cierran las tiendas al atracar: tiene más sentido de lo que parece

El agente de viajes y experto en cruceros, conocido en redes sociales como @Pablodecrucero, ha resuelto una de las grandes dudas de aquellos pasajeros que hayan viajado alguna vez en uno, un lujo que pocos pueden contar.

Cuando el crucero no está en movimiento y sí en puerto, la gran mayoría de casos los pasajeros se encuentran las tiendas cerradas y tiene una razón que tiene mucho sentido. "Yo me quiero comprar este reloj y no puedo, ¿por qué? Pues esto se debe básicamente a un tema tributario", ha revelado en primera instancia.

"Si las compañías navieras vendiesen sus productos mientras está atracado el crucero, tendrían que tributar en el país en el que están atracados", ha seguido explicando. Además, pasaría lo mismo con los casinos, que están cerrados mientras los barcos no navegan por la misma razón.

"Tienen que cumplir con la normativa legal de juegos en ese país", ha rematado el experto. El vídeo ha alcanzado más de 24.000 visualizaciones y cientos de 'me gusta' en menos 24 horas (y subiendo). En cuanto a reacciones, un usuario ha destacado que si en un crucero toca dos puertos seguidos de un país como Arabia Saudita, "no te sirven alcohol esos días, así que no te sale rentable comprar el paquete de bebidas".

El usuario @JavierPN ha dado una recomendación a los que estén próximos a viajar en crucero: "Cuando navegues a la tarde/noche mira bien las tiendas y precios y en puerto a la mañana siguiente con internet chequea que sean buenos de verdad. Cuando zarpas de nuevo, si te han convencido, compras".

