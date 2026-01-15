Un experto da el motivo principal por el que guardar así las patatas y las cebollas es un error

Un armario en la cocina, en el pasillo o en el trastero de una casa en el que hay un espacio junto para las hortalizas, frutas, verduras y hasta productos de conserva. Eso es algo común a millones de casas de toda España y, aunque sea algo muy repetido y extendido, no es correcto hacerlo si se mezclan cebollas y patatas.

En redes sociales, muchos especialistas en multitud de temas científicos utilizan el altavoz que tienen gracias a sus perfiles en plataformas como TikTok, Instagram o X (Twitter) para explicar detalles del día a día y contar los motivos por los que algunas cosas se hacen bien o mal.

Uno de los perfiles estrella en responder y aclarar dudas es el de Álvaro Fernández, que es conocido como Farmacéutico Fernández y cuenta con más de 3,8 millones de seguidores en TikTok.

Fernández ha explicado el motivo fundamental por el que no es correcto colocar en el mismo espacio patatas y cebollas.

El motivo real por el que no hay que hacerlo

El experto, en un breve vídeo, ha comenzado asegurando "que las patatas y las cebollas hay que guardarlas siempre por separado para que duren más y se estropeen menos". A continuación ha dado los motivos.

"Eso es porque las cebollas liberan etileno, un gas que funciona como una hormona vegetal y hacen que germinen antes y se pudran más rápido. Esta es la explicación que os quería dar porque igual era algo que hacíais mal", ha rematado Fernández en un vídeo que lleva más de 385.000 reproducciones y 10.000 me gusta.

Fernández, además, en la descripción ha dado más datos:

Las patatas liberan humedad.

Las cebollas liberan gases (etileno).

Tal y como ha señalado, "cuando están juntas, se estropean antes" y ocurre lo siguiente:

Las patatas brotan y se ablandan.

Las cebollas se pudren más rápido.

Finalmente, Fernández también ha querido apuntar un detalle sobre cómo guardarlas para que duren más y no se tire la comida.