Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un experto lanza este aviso a todos los que todavía tengan algún contacto con Aa (Avisar a) en su móvil
Virales

Virales

Un experto lanza este aviso a todos los que todavía tengan algún contacto con Aa (Avisar a) en su móvil

Un clásico que hay que actualizar. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una lista de contactos con un Aa.EL HUFFPOST

Si tienes móvil desde hace muchos años, es más que posible que todavía conserves guardado alguno de tus contactos en la agenda con un "Aa" delante del nombre. Es el vestigio de una época en la que se recomendaba tener así el contacto de confianza al que los servicios de emergencia debían llamar en caso de que tuvieras una urgencia.

Pero los años han pasado y los expertos advierten que ahora mismo tener ese contacto ya sirve de poco o nada. La cuenta de TikTok @quirobit, especializada en tecnología, ha dado algunas claves para modernizar ese sistema.

"¿Alguna vez has visto un contacto en el móvil guardado con las letras Aa delante? Esto se hacía hace años para tener a los contactos más cercanos arriba del todo de la agenda. Del mismo modo, se entendía que en caso de emergencia eran los contactos a los que se debía avisar", señala.

"Ahora bien, los teléfonos cada vez son más seguros y es imposible acceder al listado de contactos sin desbloquearlos antes. Actualmente todos los teléfonos tienen la opción de asignar algunos contactos como contactos de emergencia, de modo que, aunque el teléfono esté bloqueado, seguiremos teniendo acceso a esa información", subraya. 

El experto recomienda que, si todavía utilizas el sistema del "Aa", deberías hacer el cambio al actual: "Va a ser mucho más práctico en caso de que se necesite. Mantén las letras al inicio solo si quieres que te sigan saliendo arriba del todo para tu comodidad". 

Si tienes un dispositivo Android, lo que debes hacer es ir a Ajustes del dispositivo > Usuarios > Información de emergencia y añadir ahí tus datos.

Si lo tuyo es iPhone, debes abrir la 'app' Salud, ir a 'Datos médicos', seleccionar la opción 'Añadir contacto de emergencia' y activar 'Ver cuando esté bloqueado'.

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

De esta forma, los servicios de emergencias podrán acceder a la información de ese contacto que has elegido sin necesidad de desbloquear el teléfono.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 