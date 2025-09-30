Un experto lanza este aviso a todos los que todavía tengan algún contacto con Aa (Avisar a) en su móvil

Si tienes móvil desde hace muchos años, es más que posible que todavía conserves guardado alguno de tus contactos en la agenda con un "Aa" delante del nombre. Es el vestigio de una época en la que se recomendaba tener así el contacto de confianza al que los servicios de emergencia debían llamar en caso de que tuvieras una urgencia.

Pero los años han pasado y los expertos advierten que ahora mismo tener ese contacto ya sirve de poco o nada. La cuenta de TikTok @quirobit, especializada en tecnología, ha dado algunas claves para modernizar ese sistema.

"¿Alguna vez has visto un contacto en el móvil guardado con las letras Aa delante? Esto se hacía hace años para tener a los contactos más cercanos arriba del todo de la agenda. Del mismo modo, se entendía que en caso de emergencia eran los contactos a los que se debía avisar", señala.

"Ahora bien, los teléfonos cada vez son más seguros y es imposible acceder al listado de contactos sin desbloquearlos antes. Actualmente todos los teléfonos tienen la opción de asignar algunos contactos como contactos de emergencia, de modo que, aunque el teléfono esté bloqueado, seguiremos teniendo acceso a esa información", subraya.

El experto recomienda que, si todavía utilizas el sistema del "Aa", deberías hacer el cambio al actual: "Va a ser mucho más práctico en caso de que se necesite. Mantén las letras al inicio solo si quieres que te sigan saliendo arriba del todo para tu comodidad".

Si tienes un dispositivo Android, lo que debes hacer es ir a Ajustes del dispositivo > Usuarios > Información de emergencia y añadir ahí tus datos.

Si lo tuyo es iPhone, debes abrir la 'app' Salud, ir a 'Datos médicos', seleccionar la opción 'Añadir contacto de emergencia' y activar 'Ver cuando esté bloqueado'.

De esta forma, los servicios de emergencias podrán acceder a la información de ese contacto que has elegido sin necesidad de desbloquear el teléfono.