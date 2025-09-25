Un experto mundial saca la lupa para destacar un detalle de la vestimenta de Felipe VI en esta foto con Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sorprendió este miércoles al publicar una foto en sus redes sociales junto al rey Felipe VI y hablar del monarca en unos cariñosos términos que han tenido un gran alcance. Sin embargo, lo que más se ha comentado ha sido un detalle de su vestimenta.

"Tuve una conversación muy agradable con su majestad el rey Felipe VI de España. España apoya a Ucrania en diversas áreas: humanitaria, militar y económica. Lo más importante es que este apoyo sea genuino y efectivo. Gracias por su sincera solidaridad con nuestro pueblo", ha escrito el dirigente ucraniano sobre el encuentro con el jefe del Estado durante la cumbre de la ONU en Nueva York.

Derek Guy, un popular experto en moda masculina que ha escrito para medios como el Washington Post, Financial Times y Esquire, se ha fijado en los zapatos que lucía Felipe VI y ha querido resaltarlos.

"El rey luciendo uno de mis estilos de calzado favoritos: mocasines con borlas", ha escrito el especialista, ampliando la foto en los zapatos de Felipe VI. Su tuit lleva más de 300.000 reproducciones y 3.000 me gusta.

El monarca también fue protagonista por sus palabras la Asamblea de la ONU, ya que focalizó su discurso en algunos de los conflictos internacionales que afronta el mundo, como la guerra en Ucrania o el conflicto que azota Gaza.

"No podemos guardar silencio ni mirar para otro lado ante la devastación (...) Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia", aseguró sobre todo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

En cuanto a la invasión rusa en Ucrania, Felipe VI apuntó que "la paz en Europa no será posible sin justicia ni responsabilidad" y añadió que "España seguirá apoyando todos los esfuerzos encaminados a lograr una paz justa y duradera, basada en los principios de la legalidad internacional, el respeto a los Derechos Humanos y la rendición de cuentas".