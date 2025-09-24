Un farmacéutico da dos fechas y son más que suficientes para desmontar las palabras de Trump: "Fin del debate"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a provocar esta semana una gran polémica a nivel mundial al desligar durante una comparecencia que el popular fármaco paracetamol está relacionado con el autismo. Además, el mandatario estadounidense lanzó este mensaje sin aportar pruebas científicas que sostuvieran dicha afirmación.

"Hay un rumor, que no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol (la marca de paracetamol más popular en Estados Unidos) porque no tienen dinero y prácticamente no tienen autismo. Hay otras partes del mundo que no tienen Tylenol y tampoco tienen autismo. Eso ya dice mucho", apuntó Trump durante una intervención en la Casa Blanca, acompañado por su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., reconocido por su oposición al uso de vacunas.

"El consumo de Tylenol durante el embarazo puede estar asociado a un mayor riesgo de autismo", añadió el presidente estadounidense, que avanzó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ordenará el cambio en el etiquetado del medicamento en todo el país para que se incluya la advertencia.

Las respuestas no tardaron en llegar, tanto desde autoridades e instituciones científicas como de personas individuales. En X una de las que más repercusión ha tenido ha sido la del farmacéutico Guille Martín, conocido como @Farmaenfurecida y con más de medio millón de seguidores en Instagram.

Martín únicamente ha dado dos fechas y dos acontecimientos científicos del siglo XX para zanjar cualquier relación entre paracetamol y autismo: "El autismo se identificó por primera vez en 1911. El paracetamol se comercializó en 1955. Fin del debate".

Su respuesta se ha hecho viral con más de 2,5 millones de reproducciones y 43.000 me gusta. Además, también ha sido compartido más de 5.000 veces y ha generado multitud de aplausos en sus respuestas.