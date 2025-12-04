Un farmacéutico se despide de un barrio de Madrid tras décadas prestando servicio y deja una lección a los vecinos

El madrileño barrio de Hortaleza ha despedido a uno de sus farmacéuticos más queridos. Tras varias décadas prestando servicio a los vecinos, Fausto dejó la farmacia rodeado de decenas de personas que se dieron cita para mostrarle su cariño y respeto.

La usuaria de TikTok @belixus ha compartido un video donde se aprecia a este reconocido farmacéutico atendiendo a los últimos clientes durante la tarde en la que puso punto final a su etapa profesional en la calle Santa Adela.

"Hoy se despide de nosotros el mejor farmacéutico que hemos conocido en mi barrio", ha asegurado, dando cuenta de la importancia que Fausto ha tenido durante tantos años siendo uno más entre los vecinos del barrio. "Te echaremos de menos", ha asegurado la usuaria de TikTok.

Fausto se despidió emocionado de sus clientes, quienes le dieron una sorpresa que acabó con una ovación por el servicio que les ha prestado. Al término de su jornada laboral, el farmacéutico se dirigió a los vecinos para agradecerles el gesto.

El acto se organizó después de que la farmacia colgase un cartel donde se anunciaba que Fausto dejaba el barrio. "Nuestro querido farmacéutico Fausto deja el barrio a finales de este mes. Después de tantos años cuidándonos con profesionalidad, paciencia y una sonrisa, queremos darle un adiós lleno de cariño. Ven a compartir un aplauso, un recuerdo, un gracias. Hagamos que se lleve un pedacito de nuestro barrio en su corazón", rezaba el mensaje.

"Estoy tremendamente emocionado porque este barrio ha sido mi vida, ha sido mi casa, ha sido mi familia. Yo jamás pensé que me iba a ir de aquí. O sea, yo llegué aquí con la intención de que esto no fuera un negocio, sino que fuera algo más. Yo tenía una idea de cómo podía ser una farmacia y realmente lo ha sido, pero ha sido gracias a toda esta gente", declaró Fausto en Telemadrid.

Unas palabras con las que demostró que el cariño para con los vecinos de Hortaleza es mutuo, y que su paso por el barrio le ha marcado profundamente, haciendo de su farmacia un lugar de encuentro. Además, los que hasta hace unos días eran sus clientes, a los que considera "familia", le obsequiaron con un libro de firmas del que no tenía "ni idea".