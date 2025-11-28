Cuelgan un cartel pidiendo no ensuciar los cristales, un vecino reacciona con un "amargados" y llega otro y su respuesta hay que leerla

Un cartel colgado en una comunidad de vecinos, una respuesta al mensaje que se había dejado inicialmente y una segunda réplica de una palabra que lo dice todo y que se ha colado de lleno en la popular cuenta de X (la red social que ha sido conocida siempre como Twitter) Líos de Vecinos.

Alguien de una comunidad de vecinos de Madrid estaba ensuciando los cristales adrede, por lo que desde la junta de ese bloque decidieron poner un cartel para que no volviera a suceder.

"Se ruega no ensuciar el espejo ni los cristales. Se viene observando desde hace meses que aparecen marcas de ventosas y manchas de grasa en los cristales. Por favor, respeten el trabajo de quién limpia y mantengámoslo", se puede leer en el folio que habían colocado.

A ese texto decidió responder una persona, seguramente uno de los que ensucia los cristales, con un contundente "amargados". Sin embargo, lo que no sabía era que un segundo vecino le iba a contestar con una mensaje que es toda una lección y que conviene leer al ser puro civismo y convivencia.

"¿En serio? ¿Respetar el trabajo de los demás es de ser amargado? Qué poco civismo", ha escrito con un boli verde justo debajo, subrayando esa última frase.

Las historias de vecinos, garantía de viralidad

Con el espejo de la ficción de series míticas como Aquí no hay quien viva o, actualmente, La que se avecina, las historias de las comunidades de vecinos españolas suelen ser sinónimo de éxito en redes sociales, fundamentalmente en X.

Por ejemplo, recientemente se viralizó otro cartel en el que querían organizar la fiesta de Halloween a nivel comunitario, al más puro estilo una de estas series. Para ello, decidieron colocar un letrero que también se hizo viral.

"Informar que este año hemos pensado un grupo de madres organizar Halloween en la comunidad. Para todo el que esté interesado nos vamos a reunir el día 24 a las 18:00 en la zona común. Os esperamos", se puede leer.

Entonces una persona respondió con un "molestáis mucho", mientras explicaba lo que había sucedido el año pasado: "El año pasado os tuve que llamar la atención porque los ‘ADULTOS’ estaban aullando a grito pelado en el patio. Espero que este año no vuelva a ocurrir ya que hay personas que trabajamos de noche, necesitamos descansar y somos sensibles a ciertos sonidos".

Ahí otra persona le contestó a esta con un "¡aguafiestas! Son niños y es 1 vez al año".