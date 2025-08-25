Un fotógrafo de bodas publica lo que le han dado de comer los novios en el banquete: hay una buena liada 

Un fotógrafo de bodas ha liado una buena en TikTok después al publicar lo que le han dado los novios de comer en el banquete que cubría. La publicación se ha llenado de mensajes —a favor y en contra— de la queja del trabajador.

En el vídeo, que dura cinco segundos, se puede ver cómo él y otros fotógrafos están en una mesa habilitada para ellos, dentro del propio local de ceremonias, pero están comiendo lo que parece un menú infantil.

A simple vista parece que le han dado de comer lágrimas de pollo empanado con patatas fritas y unas croquetas.

Parece que la queja del fotógrafo no ha sido bien recibida por muchos, que critican que contratar sus servicios para cubrir una boda suele ser bastante caro. "Encima querrán que les pongan el menú de los invitados", "Yo a mi trabajo me llevo el tupper! Q tampoco se quejen tanto" y "en mi boda los dos fotógrafos comieron lo mismo q los demás. tenían su cubierto pagado", dicen.

"Una persona que se dedica a lo mismo, responde a las críticas: "No pasa nada. Nos vamos si queréis a la hora de comer fuera y si en esa hora hay sorpresas y no se graban o no se fotografían, que luego no haya tampoco reclamaciones. Si una boda comienza a las 7 de la mañana y no termina hasta las 7 de la tarde, en 12 horas, digo yo, que habrá que comer no?".