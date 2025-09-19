Un gesto de El Gran Wyoming a Netanyahu llega a una televisión israelí, que define así lo ocurrido

El Gran Wyoming y su equipo han protagonizado un llamativo momento durante la emisión de El Intermedio de este miércoles y le han dedicado una peineta, es decir, sacar el dedo corazón a pasear, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu por sus ataques al pueblo palestino.

El presentador ha pedido al resto de compañeros que sigan su ejemplo y el periodista Iñaki López, desde Más Vale Tarde, ha hecho lo mismo ante las cámaras.

En X, varias cuentas en inglés dedicadas a difundir mensajes sobre lugares en conflicto ha publicado el momento, que acumula un alcance de 1,3 millones de cuentas alcanzadas y 74.000 'me gusta'.

Pero ahí no queda la cosa, como ha contado el propio Wyoming, su peineta ha llegado a la televisión israelí 'N12', algo que les ha dado un poco de miedo. "Te digo ya que tenemos un problema", le ha dicho Dani Mateo .

"Ya tiene nombre de arma, ya da miedo", ha añadido el cómico, que ha añadido que la noticia sobre la peineta está "entre las tres más leídas". Mateo ha traducido el titular, que dice: "Una 'peineta' a Netanyahu en un exitoso show de España". El público comienza a aplaudir y Wyoming les dice: "Vosotros aplaudid que las hostias me las llevo yo".

Siguiendo con el tono de broma y haciendo paralelismos con lo que hace Israel en Palestina, Mateo ha dicho: "Lo mismo terminan invadiendo este plató, que lo acabamos de comprar".

Dani Mateo también le ha recomendado a El Gran Wyoming tener cuidado ya que "a la flotilla le han mandado un dron y, en esa cabeza, se hace blanco seguro". "Esto se nos está yendo de las manos", ha añadido el presentador.

"No es que esté acojonado, que sí, tengo el culo apretado en este momento", ha señalado el presentador, que ha apostillado que "se ha entendido al revés". "Como diría Alfonso Serrano: se están manipulando mis palabras", ha afirmado.

Wyoming ha defendido que la peineta se ha sacado de contexto ya que él lo dijo en España y ha salido en un diario de Israel. "Está sacado de contexto y, además, con letras que no se entienden", ha vuelto a decir, "no sé si dicen 'este muchacho tan atractivo' o se están cagando en mi puta madre", ha zanjado.