Un histórico diario irlandés describe a Ayuso en seis palabras tremendas tras su "váyanse a otro lado a abortar"

El histórico diario irlandés The Irish Times, que se fundó en primer lugar en 1823 y cerró dos años más tarde y terminó siendo revivido en el año 1859, que forma parte del European Press Prize desde el año 2015, ha dedicado un extenso artículo a hablar de una de las afirmaciones más polémicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El citado medio, que en el año 2018 seguía contando con una tirada de 58.131 ejemplares diarios, ha analizado el debate que ha vuelto a surgir con el aborto en España. En concreto, han puesto la lupa en la controversia política que se ha producido mientras el Gobierno de Pedro Sánchez "busca consagrar el aborto en la Constitución 40 años después de su despenalización".

"El Gobierno de coalición de izquierdas de Pedro Sánchez ha pedido a las comunidades autónomas que cumplan una ley que les obliga a elaborar registros de médicos que, por razones de conciencia, prefieren no practicar abortos", ha detallado el rotativo.

Tras la propuesta del Gobierno, fue Isabel Díaz Ayuso la que, según el citado medio, "respondió con tono desafiante al primer ministro". "¿Quién se cree que es, hablando en nombre de todas las mujeres?", aseguró la dirigente madrileña.

Desde The Irish Times han recordado el "váyanse a otro lado a abortar" de la presidenta de la Comunidad de Madrid y han terminado describiéndola con seis palabras que no gustarán nada en Génova.

"Los críticos de la presidenta madrileña han señalado que anteriormente defendió el derecho al aborto y que su administración había aceptado participar en la creación de un registro de objetores", ha razonado.

El histórico medio irlandés ha justificado que, "por lo tanto", la "actual postura abierta de Díaz Ayuso, una figura inconformista dentro del partido, resulta incómoda para su dirección nacional".

"El aborto fue despenalizado en España en 1985 y una ley de 2010 lo hizo más ampliamente disponible. Tras oponerse inicialmente a la ley del aborto de 2010, el PP ha tratado desde entonces de mantenerse al margen del tema, por miedo a parecer anticuado, pero también a ofender a sus numerosos votantes católicos", ha justificado el citado medio.

"El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado criticar a Díaz Ayuso y, en cambio, ha respondido a la polémica proponiendo un registro de médicos dispuestos a realizar bajas", ha sentenciado.