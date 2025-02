Un hostelero avisa de lo que vamos a empezar a ver en los grifos de cerveza de los bares y explica por qué

Un conocido hostelero ha echado cuentas en TikTok y ha avisado de que, dada la rentabilidad que tienen los barriles de cerveza, cada vez más locales están optando y van a optar por servir cañas de marcas más baratas.

"No te van a quedar ni 50 euros. Después de vender un barril de cerveza entero de 30 litros, caña a caña en un bar, la rentabilidad es ridícula y te lo explico", empieza diciendo la popular cuenta de TikTok del restaurante Las Peñas, en la localidad cántabra de Ampuero

"Un barril de cerveza de 30 litros cuesta 120 euros. Y la caña de 250 mililitros se vende a 1,80. Considerando una merma del 5%, puedes servir 114 cañas, generando ingresos totales de 205 euros", explica.

Pero ese, según subraya, no es el beneficio que recibe el empresario: "Restando el coste del barril obtienes un beneficio de 85 euros, sin embargo tienes que tener en cuenta otros costes como el personal y el gasto de luz para el sistema de refrigeración que no es ninguna broma, por no hablar de la vajilla que hay que limpiar".

"Esto reduce bastante la rentabilidad, aunque sigue siendo positiva. Por eso, muchos bares, restaurantes y cafeterías están optando por barriles de marcas mucho más económicas", destaca.