Un hostelero se lleva el aplauso el día al dejarse él mismo esta reseña tras rechazar a una mesa de 45 personas que iba sin reserva

Pocas veces un hostelero se ha llevado tal aplauso en redes sociales al dejarse una reseña a sí mismo por su actuación ante unos clientes —primero 30 y luego 45— que querían ir a su restaurante sin reserva a las 17:30 de la tarde.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 —encima sábado— de abril pero se han viralizado ahora gracias a Jesús Soriano, la persona detrás de Soy Camarero, una de las cuentas de hostelería más grandes de España.

Ha explicado el hostelero en esta reseña a su propio local que un grupo de personas quiso tomar algo a las 17:30, cuando estaban recogiendo para cerrar y con una mesa de seis personas tomando una copa.

"Nos dicen que son 30 y les decimos que no podemos atenderles y se enfadan. Finalmente, después de habernos mentido, resulta que son 45 personas para tomar algo sin previo aviso o reserva y al decirles que no, se enfadan, elevan el tono y dejan entrever la chulería y mala educación que les caracterizaba", ha narrado el hostelero, que ha apostillado que le decían "vosotros os lo perdéis".

Ha dejado claro con tiene un restaurante y no un bar donde atienden siempre a los que pueden pero con un límite, en este caso, de 45 personas. "Y creo que hablo en nombre de todos los hosteleros cuando digo que ya no vale me vale la frase 'el cliente siempre tiene la razón'", ha explicado.

"Parece que cuando una persona pisa el suelo de un restaurante, sus derechos se elevan al cielo clamando siervos que le atiendan todas sus peticiones y requerimientos, y no, señores, no es así", ha dicho firme.

Por último ha pedido humildad y autocrítica "para ser mejores clientes" pero no sólo en el ámbito de la hostelería, "en todos los sectores de los que somos clientes en el día a día": "Aprendamos de todas aquellas personas que son buenos clientes, amables, respetuosos y educados, porque de ellos muchos deberían aprender".