Una hija de hosteleros le explica a Jordi Cruz por qué no era bonito para su padres trabajar 14 horas al día

Hace unas semanas, el cocinero Jordi Cruz, que desde noviembre de 2017 cuenta con tres estrellas Michelin, y es, además uno de los tres integrantes del jurado en el programa MasterChef, dio que hablar al opinar sobre la situación de la hostelería en España.

"En cinco años ha cambiado la forma de pensar de nuestro oficio totalmente, hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado, a hacer solo ocho horas", afirmó en el podcast Se me antoja, presentado por Montagud.

Algo que a él, como "purista del oficio", aún le cuesta acostumbrarse porque "ha faltado ese margen de tiempo para adaptarte y lo ves todo muy raro".

"Cuando tú intentas hacerlo muy bien, que tu restaurante funcione muy bien, con el personal que no te remate porque piensa diferente... Está cambiando la forma de pensar, ya no está alineado contigo, piensa distinto, y encima estás en la tele, que te pide que lo hagas también", explicó.

Unas declaraciones que han vuelto a dar que hablar varios semanas después en X, donde sus declaraciones se han viralizado de nuevo. De hecho, la hija de uno de esos hosteleros que trabajó durante más de 30 años 14 horas al día le ha explicado por qué ni ella ni su familia recuerda eso como algo puramente feliz.

Así lo ve una hija de padres hosteleros

"Querido Jordi. Como hija de hosteleros (de los que tenían su bar y uno o ningún empleado según qué época o de los que trabajaban para otros mucho más grandes) te puedo asegurar que no era algo bonito", le ha dicho.

Le ha relatado en el texto lo duro que fue ser criada por su abuela, que su madre nunca la llevase al colegio o no ver prácticamente a su padre: "Vivir con tu abuela, ver a tu padre menos que un padre separado de hoy. Que tu madre jamás te lleve al cole, pasar horas en el bar hasta que te recogía tu abuela, que te duchaba, te daba la cena… en época de crisis, ni siquiera dormir en tu casa. Celebrar la Navidad el día que no tocaba o pasar la primera Nochevieja juntos al cumplir los 16 porque esa noche fue tu primera Nochevieja trabajando".

"Y no era por amor al oficio, sino por amor a nosotros, para que pudiésemos estrenar mochila al empezar el cole, o tener un regalo bajo el árbol, unos zapatos que llevar o, flipa, para comer varias veces al día. Entiendo que para ti resulte precioso, así que te recomiendo que te lo quedes todo para ti, y dejes a las familias trabajar para vivir, no vivir para trabajar", ha zanjado en un texto que va camino de los 4.000 'me gusta' en X.