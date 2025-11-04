Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un hostelero reconoce su error con un polémico cobro y devolverá el dinero al cliente: "Ha sido un malentendido"
Virales

Virales

Un hostelero reconoce su error con un polémico cobro y devolverá el dinero al cliente: "Ha sido un malentendido"

Fue uno de los tickets más virales de este lunes. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Una persona, pagando la cuenta en un restaurante.Getty Images

No suele pasar y quizá por eso sea un hecho noticioso. Un hostelero ha pedido perdón a un cliente después de que este denunciase mediante la cuenta Soy Camarero, del influencer Jesús Soriano, un polémico cobro por pedir sobres de mayonesa. 

"Me pasan este ticket donde me explican que al pedir mayonesa les han dado 6 sobres monodosis, resultado 6€ por la mayonesa ¿Qué opinas?", escribió el hostelero Soriano en su perfil de X, con 165.000 seguidores.

En la imagen que adjuntó se puede ver una especie de papel donde los cobros están hechos a boli y aparece un cobro extra de 6 euros por seis sobres de mayonesa, a euro por sobre, algo que ha dejado a muchos de piedra.

"¿Un ticket así es legal? Yo para empezar le pido la cuenta en un ticket real donde me marca el IVA y toda la cuenta como se debe", llegaron a decir en los comentarios de la publicación. 

Todo es un malentendido 

Ahora, de nuevo Jesús Soriano ha compartido la respuesta que el dueño del negocio ha dado al cliente mediante una reseña de Google. Ahí básicamente se ha disculpado por cobrar 6 euros por seis sobres de mayonesa. 

"Le comunicamos desde el establecimiento que ha sido un malentendido con la chica que se encontraba en el turno de mañana, sin ningún problema puede volver y se devolverá el dinero que se ha cobrado de más", dice el propietario. 

Y añade: "Perdona las molestias y gracias por comunicarnos de este error por parte nuestra. Un saludo y buen día". 

¿Cómo se reclama un cobro?

Según el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 si esta reclamación es en materia de consumo —que definen como "cualquier compra de bienes o contratación de servicios que realices como individuo para uso privado"— lo primero que que hacer es recopilar la información relacionada con el pago

Salvo que sea una estafa o un fraude, que va por otro cauce y hay que llevar el asunto a una comisaria. 

También explica la web del ministerio que "la relación entre las partes que intervienen en la compra del bien o prestación de servicio ha de ser entre un particular y una empresa, no siendo válida una reclamación de consumo entre dos particulares" como por ejemplo una compra en Wallapop. 

En resumen, recopila toda la información referida al ticket, escribe al comercio para subsanar el error y si no quedas satisfecho puedes pedir la hoja de reclamaciones y la empresa te la debe devolver sellada. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 