Un hostelero reconoce su error con un polémico cobro y devolverá el dinero al cliente: "Ha sido un malentendido"

No suele pasar y quizá por eso sea un hecho noticioso. Un hostelero ha pedido perdón a un cliente después de que este denunciase mediante la cuenta Soy Camarero, del influencer Jesús Soriano, un polémico cobro por pedir sobres de mayonesa.

"Me pasan este ticket donde me explican que al pedir mayonesa les han dado 6 sobres monodosis, resultado 6€ por la mayonesa ¿Qué opinas?", escribió el hostelero Soriano en su perfil de X, con 165.000 seguidores.

En la imagen que adjuntó se puede ver una especie de papel donde los cobros están hechos a boli y aparece un cobro extra de 6 euros por seis sobres de mayonesa, a euro por sobre, algo que ha dejado a muchos de piedra.

"¿Un ticket así es legal? Yo para empezar le pido la cuenta en un ticket real donde me marca el IVA y toda la cuenta como se debe", llegaron a decir en los comentarios de la publicación.

Todo es un malentendido

Ahora, de nuevo Jesús Soriano ha compartido la respuesta que el dueño del negocio ha dado al cliente mediante una reseña de Google. Ahí básicamente se ha disculpado por cobrar 6 euros por seis sobres de mayonesa.

"Le comunicamos desde el establecimiento que ha sido un malentendido con la chica que se encontraba en el turno de mañana, sin ningún problema puede volver y se devolverá el dinero que se ha cobrado de más", dice el propietario.

Y añade: "Perdona las molestias y gracias por comunicarnos de este error por parte nuestra. Un saludo y buen día".

¿Cómo se reclama un cobro?

Según el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 si esta reclamación es en materia de consumo —que definen como "cualquier compra de bienes o contratación de servicios que realices como individuo para uso privado"— lo primero que que hacer es recopilar la información relacionada con el pago

Salvo que sea una estafa o un fraude, que va por otro cauce y hay que llevar el asunto a una comisaria.

También explica la web del ministerio que "la relación entre las partes que intervienen en la compra del bien o prestación de servicio ha de ser entre un particular y una empresa, no siendo válida una reclamación de consumo entre dos particulares" como por ejemplo una compra en Wallapop.

En resumen, recopila toda la información referida al ticket, escribe al comercio para subsanar el error y si no quedas satisfecho puedes pedir la hoja de reclamaciones y la empresa te la debe devolver sellada.