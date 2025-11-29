Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Teresa Arnandis, bioquímica, desmonta la regla de los 3 segundos al caer comida al suelo: "Ya sabes"
Teresa Arnandis, bioquímica, desmonta la regla de los 3 segundos al caer comida al suelo: "Ya sabes"

La experta realiza un experimento que evidencia que el tiempo transcurrido no impide la contaminación bacteriana

Susana Pérez de Pablos
Un niño junto a unos cereales y un bol con leche que se han caído al suelo.
¿Es verdad que si coges un alimento que se te ha caído al suelo antes de tres segundos no está contaminado? Pues parece que no. Esta creencia, llamada "la regla de los tres segudos" acaba de ser desmontada con un sencillo experimento por la bioquímica Teresa Arnandis, quien lo ha publicado en su canal de Instagram (@ladyscienceofficial). 

En el vídeo que ha publicado explica que recoger un alimento del suelo incluso al instante no evita su contaminación bacteriana, ni siquiera soplando. “Cogemos el alimento que ha estado en contacto con el suelo y lo colocamos sobre una placa Petri con agar (una gelatina vegetal natural), y lo mismo con el mismo trozo de alimento, pero que no ha caído al suelo”, cuenta en su publiación.

 Después lo que hace es incubar ambas muestras a 37 grados centígrados y relata su conclusión: “Podemos observar que el que ha caído forma gran cantidad de colonias bacterianas, mientras que el que no ha caído al suelo apenas contiene contaminación bacteriana”. 

En la publicación se ve la diferencia entre ambas placas y se demuestra que la contaminación sí se produce de manera inmediata. De este modo, la bioquímica desmiente de forma empírica una creencia muy extendida sobre la seguridad de los alimentos que caen al suelo. “Ahora ya sabes que lo que cae al suelo no se come”, señala la bioquímica como conclusión y recuerda a sus seguidores la importancia de aplicar criterios científicos también en los pequeños gestos del día a día.

Así, de forma empírica, esta experta ha querido probar que el contacto con superficies contaminadas provoca la transferencia instantánea de bacterias, especialmente en ambientes húmedos o con restos orgánicos. Diversos estudios en microbiología han demostrado que factores como el tipo de suelo, la humedad o la composición del alimento afectan a la cantidad de microorganismos transferidos, pero nunca eliminan el riesgo. Así que la regla cita al principio es un mito, y queda demostrado.

