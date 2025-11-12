Un maestro de Primaria reacciona al anteproyecto de ley para reducir alumnos por aula: "Ya era hora"

Juanjo, un maestro de Educación Primaria especializado en Educación Física, que se hace llamar 'Maestro JJ' en TikTok (@maestrojuanj), en el que acumula más de 40.000 seguidores, ha dado su opinión sobre el anteproyecto de ley del Gobierno aprobado este martes en el Consejo de Ministros para reducir progresivamente el número de alumnos por aula y la carga lectiva de los docentes.

Según ha anunciado la ministra de Educación, Pilar Alegría, la propusiera consiste en bajar de 25 a 22 el número de alumnos en las clases de la etapa de Primaria y de 30 a 25 en secundaria. Además, los alumnos con necesidades especiales computarían como dos.

"Hombre, ya era hora que alguien se diera cuenta de que no cabe ni un pupitre ni una silla más en un aula", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 11.000 visitas en menos de 24 horas.

"Las cosas como son: es una buena medida y una bajada de ratio siempre es aplaudible, porque a menos alumnos y alumnas por aula, mejora la calidad educativa y la atención que da el docente hacia ese alumnado", ha opinado.

Respecto a que los alumnos con necesidades especiales, le ha parecido una gran medida, una que "se lleva reclamando curso tras curso por parte de los docentes, aunque todavía queda mucho por recorrer respecto a la atención a la diversidad".

"Y ya que hablamos de bajada de ratio, también se debería fijar un ratio para el personal de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, es decir, que se establezca un número máximo de alumnado que pueden atender estos profesionales de atención a la diversidad", ha defendido el maestro.

"No vamos a trabajar menos"

Sobre la reducción de carga docente, que se fijaría en 23 horas semanales para los maestros de Primaria y en 18 en el caso de los de Secundaria, ha dado un mensaje bastante demoledor: "Ya os estoy viendo venir, no vamos a trabajar menos".

"Esta medida habrá que verla, cómo llega a su cauce, porque si se reduce la carga lectiva se necesitará mucho más personal en los colegios, y eso es una tarea pendiente en prácticamente todas las comunidades autónomas. Si el presidente quiere cuidar a nuestros docentes, tanto el presidente como otros políticos, hay que pararse a escucharlos y no cambiar constantemente la fachada educativa cada vez que se cambia de gobierno", ha concluido.