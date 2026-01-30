Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un médico español que trabaja en Alemania se indigna por lo que ve allí de los españoles: dice que son los peores "en integrarse"
"No hay persona que se integre peor que un español fuera de España".

Rafael Zafra, médico en Alemania.TikTok / @sexologiaconrafa

El médico y educador sexual Rafael Zafra es un joven español que actualmente trabaja en Berlín, ciudad a la que se mudó hace ya algún tiempo y por el que crea contenido en redes sociales, donde se hace llamar @sexologiaconrafa. Esta vez muestra su indignación por lo que ve allí de los españoles.

"No soporto la actitud que tienen muchos españoles fuera de España. Mirad que a mí me gusta la cultura, la historia, las tradiciones españolas, hasta tengo una bailarina de flamenco tatuada en el brazo", expresa al principio del vídeo, que ha acumulado más de 60.000 visitas en apenas 24 horas.

Desearía poder estar viviendo en España "con las condiciones y el salario que tengo aquí en Alemania", pero es que no tolera en absoluto "ciertas partes de nuestra cultura y de cómo entramos en la sociedad y de cómo nos comportamos los españoles dentro y fuera de España".

Indignado por lo que ve en el supermercado

Tal y como cuenta, pillaron a unos españoles robando en el supermercado en Alemania. "Como de costumbre", ha defendido, aún más indignado. "Se me cae la cara de vergüenza pensar que tú estás en un sitio que no es tu casa, que no te pertenece y te estás comportando así, sea de visita, de turismo, de Erasmus o viviendo fuera", ha añadido.

Sobre aquellos españoles que se "quejan" de la inmigración y de la "falta de integración de los inmigrantes en España", ha preferido responder con una frase: "Piensa el ladrón, que todos son de su condición".

"No hay persona que se integre peor que un español fuera de España. No soporto esa desfachatez de 'yo estoy por encima de la ley y si ese me da la mano, pues yo cojo el brazo'", ha pronunciado.

Un problema "estructural" de España

A este tipo de comportamientos los achaca a un "problema estructural" en España. "Ojalá lo pudiésemos ver, asumir, criticar e hiciésemos un esfuerzo colectivo para ejercer una educación que lo cambiase y un ejemplo por parte de nuestra clase política, porque esto es un círculo vicioso y esto es una pescadilla que se muerde la cola. No lo soporto", ha rematado el médico.

