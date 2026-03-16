La aplaudida reacción de Carlos Bardem al ver a su hermano Javier Bardem con una chapa de 'No a la guerra'

Javier Bardem con su cartel de 'No a la guerra' y de apoyo a Palestina en los Oscar 2026

Javier Bardem es, con permiso de los ganadores y las ganadoras, uno de los nombres propios de los premios Oscar de este 2026. El actor español ha sido noticia por sus reivindicaciones políticas tanto en la alfombra roja como en el escenario, donde ha entregado el premio a Mejor película internacional, que fue para Valor sentimental.

El ganador de un Oscar lució en su solapa una gran chapa con el lema "No a la Guerra" y antes de la lectura de nominados a mejor película internacional proclamó "No a la guerra y libertad para Palestina" en la que fue la noche de Paul Thomas Anderson y su Una batalla tras otra con el Oscar a mejor película y a mejor director.

Antes de la gala, Bardem atendió a los micrófonos de Movistar Plus y contó que, como en 2003, quiso recuperar la chapa con la que protestó por la guerra ilegal de Irak en la que estuvo España de la mano de José María Aznar.

"Aquí estamos, diciéndole a toda esta gente que hay aquí que esto es lo mismo que me puse en el año 2003 con la guerra ilegal de Irak. Y aquí estamos ahora usándolo los 23 años más tarde por esta guerra ilegal", dijo Bardem.

Y añadió: "Las mismas mentiras que en el 2003 eran las armas de destrucción masiva, ahora es derrocar un régimen y no hacen más que radicalizarlo con estas acciones tan violentas y tan criminales de Netanyahu y de Trump".

También llevó puesto Hanadala, el símbolo de la resistencia palestina: "Es un niño que fue creado en 1969, un dibujo, que tiene 10 años, que nos da la espalda porque no le miramos, porque no nos hacemos caso, y que sigue teniendo 10 años porque hasta el día que no vuelva a su casa, a su tierra, no crecerá".

El orgullo de su hermano Carlos

Su hermano Carlos Bardem ha mandado un emotivo mensaje en su perfil de X tras ver a Javier en los Oscar con estos dos símbolos.

"El coraje de Javier Bardem. El valor de los gestos donde más pueden costarte. Hoy en los Oscar estarán juntos nuestro NO A LA GUERRA y Handala, ese niño con 10 años hasta que los refugiados palestinos vuelvan a su tierra robada. No puedo sentir más orgullo. Gracias, Javier", ha escrito Carlos.