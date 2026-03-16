Ramón Espinar ve lo ocurrido en Castilla y León y lanza un funesto augurio para 2027 si no pasa esto

Las elecciones de Castilla y León han dejado el escenario electoral que en Extremadura y en Aragón: gana el Partido Popular seguido del PSOE y sube Vox aunque, en este caso, menos de lo esperado.

Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones de este domingo pero tal y como pasó en las dos elecciones anteriores, el PP tendrá que entenderse con Vox si quiere formar Gobierno.

El PP sube dos escaños (hasta los 33) y cuatro puntos de porcentaje de votos, el PSOE pasa de 28 a 30 y Vox de 13 a 14. A la izquierda del PSOE, la nada más absoluta. De hecho, las dos candidaturas a la izquierda del PSOE (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) y Podemos quedarían fuera de las Cortes. Por provincias, el PP ha sido la primera fuerza en todas ellas salvo en León y Soria.

En el caso concreto de IU-Sumar sufre un duro revés y se queda fuera del parlamento al no conseguir el procurador por Valladolid al que aspiraban. Sólo suma el 2,23% de los votos.

Se da la situación de que Se acabó la fiesta (SALF), el partido de Alvise, ha superado, otra vez, a Podemos en estas elecciones. La formación morada, que presentaba como candidato a Miguel Ángel Llamas, se queda también fuera del parlamento con un exiguo 0,74% de los votos. Es la primera vez desde 2015 que la formación morada no tendrá representación en las Cortes y de Castilla y León.

Rufián y la izquierda

Sobre esto se pronunció Gabriel Rufián poco después de los resultados y Ramón Espinar dio la puntilla.

"0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia", ha escrito el dirigente de ERC y esperanza de muchos para unir a la izquierda a la izquierda del PSOE en las elecciones generales del año 2027.

"Esto es exactamente así. Al tran tran y sin coraje político, 2027 va a ser la tumba de las herramientas políticas post 15M. Hace falta, sin alaracas ni estridencias, una sacudida estratégica", ha escrito citando a Rufián el analista político y exdirigente de Podemos, Ramón Espinar.