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Ramón Espinar ve lo ocurrido en Castilla y León y lanza un funesto augurio para 2027 si no pasa esto
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Ramón Espinar ve lo ocurrido en Castilla y León y lanza un funesto augurio para 2027 si no pasa esto

Después de las elecciones de Castilla y León. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Ramón Espinar en TVE.TVE

Las elecciones de Castilla y León han dejado el escenario electoral que en Extremadura y en Aragón: gana el Partido Popular seguido del PSOE y sube Vox aunque, en este caso, menos de lo esperado. 

Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones de este domingo pero tal y como pasó en las dos elecciones anteriores, el PP tendrá que entenderse con Vox si quiere formar Gobierno. 

El PP sube dos escaños (hasta los 33) y cuatro puntos de porcentaje de votos, el PSOE pasa de 28 a 30 y Vox de 13 a 14. A la izquierda del PSOE, la nada más absoluta. De hecho, las dos candidaturas a la izquierda del PSOE (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo) y Podemos quedarían fuera de las Cortes. Por provincias, el PP ha sido la primera fuerza en todas ellas salvo en León y Soria.

En el caso concreto de IU-Sumar sufre un duro revés y se queda fuera del parlamento al no conseguir el procurador por Valladolid al que aspiraban. Sólo suma el 2,23% de los votos.

Se da la situación de que Se acabó la fiesta (SALF), el partido de Alvise, ha superado, otra vez, a Podemos en estas elecciones. La formación morada, que presentaba como candidato a Miguel Ángel Llamas, se queda también fuera del parlamento con un exiguo 0,74% de los votos. Es la primera vez desde 2015 que la formación morada no tendrá representación en las Cortes y de Castilla y León.

Rufián y la izquierda

Sobre esto se pronunció Gabriel Rufián poco después de los resultados y Ramón Espinar dio la puntilla. 

"0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia", ha escrito el dirigente de ERC y esperanza de muchos para unir a la izquierda a la izquierda del PSOE en las elecciones generales del año 2027. 

"Esto es exactamente así. Al tran tran y sin coraje político, 2027 va a ser la tumba de las herramientas políticas post 15M. Hace falta, sin alaracas ni estridencias, una sacudida estratégica", ha escrito citando a Rufián el analista político y exdirigente de Podemos, Ramón Espinar.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

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