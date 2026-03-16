Jorge Sanz es cristalino al hablar del ascenso del Vox: hace esta radiografía de la situación

El actor Jorge Sanz ha concedido una entrevista al diario El Mundo para promocionar su película 9 lunas, que ha presentado en el Festival de Málaga. Durante la conversación, además de un recorrido por toda su trayectoria, ha sido preguntado por multitud de temas, como su opinión de la España de los 80 y 90 a la situación política actual.

Respecto a cómo veía aquella España, la ha definido como "los años de 'España va bien'" destacando fundamentalmente que estábamos "mucho menos tensos" que ahora porque "quizás valorábamos más lo que se había logrado como país".

"Teníamos más reciente los 40 años de mierda anteriores, tanto los ciudadanos como la clase política", ha apuntado Sanz, que aunque ha reconocido que le sale decir que "sí" a la pregunta de si es cierta la corriente que dice que los políticos de antes eran mejores.

"A lo mejor es que la memoria es selectiva, pero me sale decir que sí. Lo que pasa es que si lo pienso, veo a Rufián a la altura de Labordeta, a Manuela Carmena a la altura de Santiago Carrillo o a Ángel Gabilondo y Emilio Delgado, que son dos politicazos de la hostia, a la altura de cualquiera. Tenemos muy buenos políticos y muy malos políticos, como siempre, el problema es más el tono", ha subrayado.

Sanz también ha hablado de la extrema derecha y todo lo que está pasando fuera de nuestras fronteras: "La preocupación más gorda debería ser poner un ojo fuera. En España los problemas son más de andar por casa".

"No para de sorprenderme que hayamos permitido crecer así a la extrema derecha y me aterra que dentro de nada vayamos a tener de ministro de Interior a un tipejo que dice que hay que hundir el Open Arms", ha afirmado.

El actor ha señalado que "tener un partido político así no es bonito, pero nuestro mayor problema ahora mismo, como el de todos, es lo que está sucediendo en el mundo y dónde nos posicionamos como individuos y como país".

Precisamente, sobre ello, ha destacado el trabajo de Sánchez y ese "no a la guerra" que ha liderado: "Yo estoy muy contento con cómo lo está haciendo Sánchez, sobre todo en política internacional. Estoy encantado. Somos un país muy respetado en el mundo ahora mismo, le pese a quien le pese".

"Yo creo que España es un país que está muy bien, lo que pasa es que nos encanta ponernos siempre en lo peor y todo lo exageramos mucho. Más que los italianos, incluso. A mí me gusta que seamos así, es divertido porque creo sinceramente que hay algo fraternal entre nosotros y no cruzamos la raya. Nos gusta más discutir que pelear. Eso está bien. Mi sensación con España, desde que murió Franco, es que siempre hemos estado un poquito mejor que antes. Y creo que lo seguiremos estando por mal que lo veamos", ha concluido.