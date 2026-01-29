Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En la televisión francesa hablan de España y de los españoles de una forma que es para verla: chocará a muchos
"No son tan diferentes de nosotros".

Las banderas de España y Francia.Getty Images

El periodista Jean-Michel Aphatie, muy popular en Francia, se ha pronunciado contundente sobre la regularización que plantea el Gobierno, en pocos meses, de todos los migrantes que viven en España en situación administrativa irregular, alrededor de medio millón de personas que podrán incorporarse al mercado de trabajo o ir al médico con normalidad.

"Pedro Sánchez ha decidido una cosa alucinante: España va a regularizar 500.000 trabajadores clandestinos. 500.000 personas sin papeles. Con la condición de que lleven al menos cinco meses antes del 31 de diciembre", ha explicado Aphatie en el programa Quotidien que Yann Barthès presenta en la televisión francesa TMC.

"¿Por qué? Pragmatismo del Gobierno español. Ellos están ahí, muchos trabajan y quieren que trabajen en condiciones dignas, este es el primer argumento. Pero España es un país fundamentalmente optimista. En todo caso, mucho más que nosotros, que somos depresivos. Esto va a dinamizar la economía, ha dicho Pedro Sánchez", ha señalado el periodista.

"Los españoles no son tan diferentes de nosotros"

"No estoy diciendo que vaya a ser como un paseo por el parque en España, hay muchos debates también. ¿Pero es que alguien imagina en Francia al ministro del Interior decir: vamos a regularizar a 500.000 personas? Esto pasa en España y los españoles no son tan diferentes de nosotros", ha recalcado el periodista.

El Gobierno inició este martes la tramitación de ese real decreto, que es fruto de un acuerdo alcanzado por el PSOE con Podemos y de hecho fue la formación morada la que adelantó  esta decisión en un acto en Madrid, después de que la iniciativa legislativa popular que recabó más de 700.000 firmas para lograr este objetivo haya estado más de un año bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo político.

​​¿Quién se podrá beneficiar?

Como señala la agencia EFE, se podrán beneficiar todas las personas que estén situación administrativa irregular y hubieran residido en España durante al menos cinco meses antes del pasado 31 de diciembre o los solicitantes de asilo que hayan presentado su petición antes de esa fecha. En todo caso, otro de los requisitos es carecer de antecedentes penales.

Una solución como esta para los solicitantes de asilo era una demanda que habían trasladado muchas entidades sociales después de que la última reforma del reglamento de extranjería, llevada a cabo el año pasado, perjudicase a muchos peticionarios de protección internacional al complicar su acceso al arraigo.

En su caso, estos no tendrán que renunciar a su petición, pero en el momento en el que inicien el proceso para esta regularización su solicitud de asilo quedará suspendida.

