El enfrentamiento de Teyana Taylor con un guardia de seguridad de los Oscar: "Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer"

Ha sido una de las protagonistas de la noche. Aunque Teyana Taylor, finalmente no ha conseguido el Oscar como Actriz revelación, ha disfrutado de la gala como si lo hubiese hecho, con entusiasmo y entrega, aplaudiendo y abrazando, sirviendo algunos de los momentazos de la noche.

Pero no todo ha sido alegría y felicidad para la cantante, actriz y bailarina que debutaba este domingo como candidata a los premios de la Academia de Hollywood y, al final de la gala, tuvo una acalorada discusión entre bastidores que enseguida comenzó a circular por redes sociales.

En ese vídeo, se puede ver a la actriz muy enfadada increpando a alguien y acusándole de haberla empujado: "Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer". "Eres muy grosero. Eres muy grosero. Eres muy grosero", le reprochaba.

Según informan los medios estadounidenses, la indignación de Taylor se desató por la actitud de un guardia de seguridad de la gala, que trató de impedirle que subiera al escenario para posar para la foto junto al resto del equipo de Una batalla tras otra cuando se alzó con el Oscar como Mejor Película.

La actriz explicó entonces a quien la rodeaba que ese hombre la había agredido: "Literalmente me empujó. Estuvo a punto de empujarla a ella", refiriéndose a otra de las mujeres del equipo.

"No me toquéis, no me empujéis, no me zarandeéis", pidió muy enfadada a los que la rodeaban en los abarrotados pasillos del Dolby Theatre de Los Ángeles para terminar con la discusión.