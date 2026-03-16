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El enfrentamiento de Teyana Taylor con un guardia de seguridad de los Oscar: "Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer"
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El enfrentamiento de Teyana Taylor con un guardia de seguridad de los Oscar: "Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer"

Entre bastidores, la actriz de 'Una batalla tras otra' protagonizó una viral discusión al ir a subir al escenario como parte del equipo de la que ha sido alzada como Mejor película en los Oscar 2026.

Mila Fernández
Mila Fernández
Teyana Taylor en la gala de los Oscar 2026.
Teyana Taylor en la gala de los Oscar 2026.Gilbert Flores

Ha sido una de las protagonistas de la noche. Aunque Teyana Taylor, finalmente no ha conseguido el Oscar como Actriz revelación, ha disfrutado de la gala como si lo hubiese hecho, con entusiasmo y entrega, aplaudiendo y abrazando, sirviendo algunos de los momentazos de la noche. 

Pero no todo ha sido alegría y felicidad para la cantante, actriz y bailarina que debutaba este domingo como candidata a los premios de la Academia de Hollywood y, al final de la gala, tuvo una acalorada discusión entre bastidores que enseguida comenzó a circular por redes sociales.

En ese vídeo, se puede ver a la actriz muy enfadada increpando a alguien y acusándole de haberla empujado: "Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer". "Eres muy grosero. Eres muy grosero. Eres muy grosero", le reprochaba.

Según informan los medios estadounidenses, la indignación de Taylor se desató por la actitud de un guardia de seguridad de la gala, que trató de impedirle que subiera al escenario para posar para la foto junto al resto del equipo de Una batalla tras otra cuando se alzó con el Oscar como  Mejor Película.

La actriz explicó entonces a quien la rodeaba que ese hombre la había agredido: "Literalmente me empujó. Estuvo a punto de empujarla a ella", refiriéndose a otra de las mujeres del equipo.

"No me toquéis, no me empujéis, no me zarandeéis", pidió muy enfadada a los que la rodeaban en los abarrotados pasillos del Dolby Theatre de Los Ángeles para terminar con la discusión.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

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