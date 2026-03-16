La respuesta de EEUU a si habían previsto el cierre de Ormuz deja dudas de si sabían dónde está Ormuz

Si hay un elemento que se le está atragantando a la Administración Trump en su guerra conjunta con Israel contra Irán ésa ha sido el contraataque económico iraní en forma del cierre parcial del Estrecho de Ormuz, paso que acapara el 20% del flujo mundial de petróleo y de gas natural. Desde que iniciaron el conflicto que desangra a los republicanos respecto a la opinión pública, en general, e incluso en sus propias filas, en particular; las críticas pasan por culpar al Gobierno estadounidense de meterse en una guerra ajena a los intereses de EEUU, arrastrados por Israel, y por la falta de previsión del impacto económico de una guerra -y su duración- que ha incendiado todo Oriente Próximo y Oriente Medio.

Esta madrugada, una de las figuras más clave en la Administración Trump, ha sido preguntada tanto por cuánto durará esta guerra y el descalabro económico que se traduce en un barril de Brent que ha vuelto a pulverizar la barrera de los 100 dólares, como por si se habían tenido en cuenta las capacidades de Teherán para responder a través de la amenaza a buques petroleros y cargueros. Se trata del máximo responsable de las políticas energéticas o de recursos naturales de Washington, el secretario de Estado de Energía, Chris Wright.

En una entrevista con la cadena NBC, Wright ha dejado un momento que se está comentando mucho en redes sociales, donde afloran las ironías y mofas de los que no se deciden entre si calificarlo de Sherlock Holmes o de Capitán Obvio. En este sentido, la periodista ha inquirido al secretario de Estado de Energía por la siguiente pregunta: "¿Si estabais preparados [para el ataque a Irán], por qué está cerrado el Estrecho de Ormuz ahora mismo?".

La pregunta de los millones: "¿Si estabais preparados... por qué está cerrado el Estrecho de Ormuz ahora mismo?"

Chris Wright ha respondido de la siguiente forma a por qué está bloqueado el Estrecho de Ormuz, bajo el peligro de ser atacado e incendiado por fuerzas proiraníes en la región o por las propias tropa iraníes que guardan en instalaciones subterráneas embarcaciones ligeras armadas y distintos tipos de drones subacuáticos. Su respuesta ha sido sencilla y a disposición de cualquier analista con un libro de geografía a mano: "Porque está justo al lado de la costa iraní".

"Porque está justo al lado de la costa iraní" Chris Wright, secretario de Estado de Energía, en respuesta a por qué está bloqueado el Estrecho de Ormuz

Se trata de una pregunta que llega solo unas horas después de que el mismo Donald Trump que asegura haber destruido al Ejército iraní haya reclamando apoyo a los socios de la OTAN para una flota internacional que proteja a las embarcaciones que traten de cruzar. Una reclamación de apoyos que ha llegado con las habituales formas del mandatario estadounidense, entre amenazas a los que en teoría son sus aliados.

"Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no sucede nada malo allí", ha dicho Trump en una entrevista en el Financial Times, incluyendo también a China en esa petición, a pesar de que sus petroleros, así como los de la flota fantasma rusa, no están siendo atacados por un Irán que ha dicho que podrá cruzar todo aquel que corte lazos con EEUU. "Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", añadió Trump del enésimo intento de involucrar a más países en su guerra conjunta con Israel contra Irán.

Vale, pero entonces, ¿saben realmente cuánto durará la guerra?

Por otro lado, y en declaraciones a otra cadena, ABC News, Chris Wright ha asegurado que "éramos conscientes de que habría una disrupción a corto plazo" y también ha dado una previsión sobre el horizonte temporal de cuánto durará la guerra y sus consecuencias en la economía mundial.

En sintonía con ese argumentario y con el de justificar la intervención en que Teherán estaba a dos semanas de desarrollar armas nucleares de las que no se ha aportado prueba alguna, Wright ha hablado de un "sufrimiento a corto plazo". No obstante, el secretario de Estado de Energía ha deslizado que "creo que este conflicto terminará en las próximas semanas". A lo que ha añadido que "podría ser antes incluso".