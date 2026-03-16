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La respuesta de EEUU a si habían previsto el cierre de Ormuz deja dudas de si sabían dónde está Ormuz
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La respuesta de EEUU a si habían previsto el cierre de Ormuz deja dudas de si sabían dónde está Ormuz

Con todo, el máximo responsable de las políticas energéticas de la Administración Trump también se ha mojado y ha augurado cuánto durará la guerra. Entre mofas de los que no se deciden por un tipo de héroe: Sherlock Holmes o el Capitán Obviedad.

Antón Parada
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Imagen de archivo del secretario de Estado de Energía estadounidense, Chris Wright, y el presidente Donald Trump.
Imagen de archivo del secretario de Estado de Energía estadounidense, Chris Wright, y el presidente Donald Trump.REUTERS / Nathan Howard

Si hay un elemento que se le está atragantando a la Administración Trump en su guerra conjunta con Israel contra Irán ésa ha sido el contraataque económico iraní en forma del cierre parcial del Estrecho de Ormuz, paso que acapara el 20% del flujo mundial de petróleo y de gas natural. Desde que iniciaron el conflicto que desangra a los republicanos respecto a la opinión pública, en general, e incluso en sus propias filas, en particular; las críticas pasan por culpar al Gobierno estadounidense de meterse en una guerra ajena a los intereses de EEUU, arrastrados por Israel, y por la falta de previsión del impacto económico de una guerra -y su duración- que ha incendiado todo Oriente Próximo y Oriente Medio.

Esta madrugada, una de las figuras más clave en la Administración Trump, ha sido preguntada tanto por cuánto durará esta guerra y el descalabro económico que se traduce en un barril de Brent que ha vuelto a pulverizar la barrera de los 100 dólares, como por si se habían tenido en cuenta las capacidades de Teherán para responder a través de la amenaza a buques petroleros y cargueros. Se trata del máximo responsable de las políticas energéticas o de recursos naturales de Washington, el secretario de Estado de Energía, Chris Wright.

En una entrevista con la cadena NBC, Wright ha dejado un momento que se está comentando mucho en redes sociales, donde afloran las ironías y mofas de los que no se deciden entre si calificarlo de Sherlock Holmes o de Capitán Obvio. En este sentido, la periodista ha inquirido al secretario de Estado de Energía por la siguiente pregunta: "¿Si estabais preparados [para el ataque a Irán], por qué está cerrado el Estrecho de Ormuz ahora mismo?". 

La pregunta de los millones: "¿Si estabais preparados... por qué está cerrado el Estrecho de Ormuz ahora mismo?"

Chris Wright ha respondido de la siguiente forma a por qué está bloqueado el Estrecho de Ormuz, bajo el peligro de ser atacado e incendiado por fuerzas proiraníes en la región o por las propias tropa iraníes que guardan en instalaciones subterráneas embarcaciones ligeras armadas y distintos tipos de drones subacuáticos. Su respuesta ha sido sencilla y a disposición de cualquier analista con un libro de geografía a mano: "Porque está justo al lado de la costa iraní". 

"Porque está justo al lado de la costa iraní" 
Chris Wright, secretario de Estado de Energía, en respuesta a por qué está bloqueado el Estrecho de Ormuz

Se trata de una pregunta que llega solo unas horas después de que el mismo Donald Trump que asegura haber destruido al Ejército iraní haya reclamando apoyo a los socios de la OTAN para una flota internacional que proteja a las embarcaciones que traten de cruzar. Una reclamación de apoyos que ha llegado con las habituales formas del mandatario estadounidense, entre amenazas a los que en teoría son sus aliados

"Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no sucede nada malo allí", ha dicho Trump en una entrevista en el Financial Times, incluyendo también a China en esa petición, a pesar de que sus petroleros, así como los de la flota fantasma rusa, no están siendo atacados por un Irán que ha dicho que podrá cruzar todo aquel que corte lazos con EEUU. "Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", añadió Trump del enésimo intento de involucrar a más países en su guerra conjunta con Israel contra Irán.

Vale, pero entonces, ¿saben realmente cuánto durará la guerra?

Por otro lado, y en declaraciones a otra cadena, ABC News, Chris Wright ha asegurado que "éramos conscientes de que habría una disrupción a corto plazo" y también ha dado una previsión sobre el horizonte temporal de cuánto durará la guerra y sus consecuencias en la economía mundial

En sintonía con ese argumentario y con el de justificar la intervención en que Teherán estaba a dos semanas de desarrollar armas nucleares de las que no se ha aportado prueba alguna, Wright ha hablado de un "sufrimiento a corto plazo". No obstante, el secretario de Estado de Energía ha deslizado que "creo que este conflicto terminará en las próximas semanas". A lo que ha añadido que "podría ser antes incluso".

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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