Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un español descubre lo que hacen en Noruega para fomentar la lectura y la escritura: simplemente, primer mundo
EN DIRECTO
Segunda jornada del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026
Virales
Virales

Un español descubre lo que hacen en Noruega para fomentar la lectura y la escritura: simplemente, primer mundo

Es algo poco habitual en el mundo. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona leyendo
Una persona leyendo y el usuario miguel_uhia6.TIKTOK / miguel_uhia6

Noruega es el país del mundo con el mayor porcentaje de adultos que leen libros, con un 86%, según un reciente estudio realizado por la plataforma Booketic elaborado con estadísticas oficiales de cada país. Por comparar: la mayoría de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se sitúan entre el 60 y el 75%. En España esa cifra baja hasta el 65 %.

El de Noruega es un dato muy alto al que no se llega por casualidad. Lo sabe bien Miguel, un español que vive en aquel país que ha descubierto lo que hacen allí para promocionar la lectura y la escritura.

En un vídeo publicado en TikTok, donde es conocido como @miguel_uhia6, el usuario admite que le ha sorprendido "bastante": "Si quieres publicar un libro aquí, el Gobierno te promociona, o digamos que te ayuda, a la hora de poder venderlo".

Un proyecto poco habitual en el mundo

"Lo que quiero decir es que el Gobierno te va a comprar hasta 1.000 copias si se trata de un libro dirigido a todos los públicos y hasta 1.500 copias si se trata de un libro infantil", señala.

El usuario explica que se trata de "una medida que tienen para poder difundir diferentes géneros y, al fin y al cabo, poder elegir diferentes tipos de escritores": "Lo veo una buena iniciativa y la gente más joven va a poder estar más incentivada a poder escribir o a poder hacer sus proyectos que muchas veces se trata más de barreras que de otra cosa".

Efectivamente, en Noruega existe un programa estatal de compra de libros nuevos que es bastante inusual a nivel mundial y cuyo objetivo es apoyar a la literatura noruega, ayudar a los autores y fortalecer la diversidad de la oferta editorial.

La UNESCO explica cómo funciona 

El organismo del que depende ese programa es el Arts Council Norway (Consejo de Artes de Noruega), que, según datos de la UNESCO, compra y distribuye a las bibliotecas una cantidad determinada de todos los libros nuevos de calidad publicados en Noruega: 703 copias de cada libro de alta calidad para adultos y 1.480 copias de cada libro de alta calidad para niños. 

La UNESCO subraya que tienen que ser títulos nuevos publicados en Noruega y generalmente pasar un filtro de "calidad" editorial definido por el Arts Council Norway. Esto evita compras indiscriminadas y orienta la ayuda hacia obras consideradas culturalmente valiosas o bien editadas. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Virales