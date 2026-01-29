Un español descubre lo que hacen en Noruega para fomentar la lectura y la escritura: simplemente, primer mundo

Noruega es el país del mundo con el mayor porcentaje de adultos que leen libros, con un 86%, según un reciente estudio realizado por la plataforma Booketic elaborado con estadísticas oficiales de cada país. Por comparar: la mayoría de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) se sitúan entre el 60 y el 75%. En España esa cifra baja hasta el 65 %.

El de Noruega es un dato muy alto al que no se llega por casualidad. Lo sabe bien Miguel, un español que vive en aquel país que ha descubierto lo que hacen allí para promocionar la lectura y la escritura.

En un vídeo publicado en TikTok, donde es conocido como @miguel_uhia6, el usuario admite que le ha sorprendido "bastante": "Si quieres publicar un libro aquí, el Gobierno te promociona, o digamos que te ayuda, a la hora de poder venderlo".

Un proyecto poco habitual en el mundo

"Lo que quiero decir es que el Gobierno te va a comprar hasta 1.000 copias si se trata de un libro dirigido a todos los públicos y hasta 1.500 copias si se trata de un libro infantil", señala.

El usuario explica que se trata de "una medida que tienen para poder difundir diferentes géneros y, al fin y al cabo, poder elegir diferentes tipos de escritores": "Lo veo una buena iniciativa y la gente más joven va a poder estar más incentivada a poder escribir o a poder hacer sus proyectos que muchas veces se trata más de barreras que de otra cosa".

Efectivamente, en Noruega existe un programa estatal de compra de libros nuevos que es bastante inusual a nivel mundial y cuyo objetivo es apoyar a la literatura noruega, ayudar a los autores y fortalecer la diversidad de la oferta editorial.

La UNESCO explica cómo funciona

El organismo del que depende ese programa es el Arts Council Norway (Consejo de Artes de Noruega), que, según datos de la UNESCO, compra y distribuye a las bibliotecas una cantidad determinada de todos los libros nuevos de calidad publicados en Noruega: 703 copias de cada libro de alta calidad para adultos y 1.480 copias de cada libro de alta calidad para niños.

La UNESCO subraya que tienen que ser títulos nuevos publicados en Noruega y generalmente pasar un filtro de "calidad" editorial definido por el Arts Council Norway. Esto evita compras indiscriminadas y orienta la ayuda hacia obras consideradas culturalmente valiosas o bien editadas.