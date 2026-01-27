Va a un conocido supermercado en España y se encuentra un producto que vale 68.599,99 euros: "El mismo sitio en el que hay perritos con bebida a 1,50"

Costco Wholesale es una cadena de supermercados de origen estadounidense que se sale de los modelos tradicionales en España porque opera como club privado de compras. Es decir, para poder comprar necesitas hacerte socio y pagar una cuota anual.

La cadena se está expandiendo por España con dos tiendas ya en Madrid, otra en Bilbao, otra en Sevilla y otra en Zaragoza, donde los clientes pueden encontrar grandes formatos a precios competitivos.

También hay, en ocasiones, algunos productos nada habituales en supermercados e hipermercados habituales, como lingotes de oro desde noviembre de 2023, algo que sí es habitual en sus tiendas de Estados Unidos, pero que llama mucho la atención en España.

El producto tiene mucho éxito y, de hecho, Costco tuvo que limitar su venta a dos unidades por persona cada 24 horas desde mayo de 2025.

"Tan sencillo como comprar una caja de cruasanes"

Carlos Amaro, director de marketing de Costco, explicó en Espejo Público de Antena 3 que "comprar oro en Costco es tan sencillo como comprar una caja de cruasanes": "Se compran igual que si comprases una caja de galletas, vienes, lo pides y te lo llevas”.

Amaro afirmó que cada día venden "mínimo un lingote de oro" en alguno de sus supermercados: "Somos los primeros en vender lingotes de oro en un supermercado. Comprarlo aquí es entre un 1 y 3% más barato que hacerlo en la competencia".

"Vais a flipar con lo que acabo de ver"

El usuario de TikTok @noelhorcajadaa ha compartido ahora su sorpresa en esa red social porque ha visto en Costco un lingote bastante más caro que los habituales, que suelen ir de 1.339,99 euros a 45.799,99 euros.

"Vais a flipar con lo que acabo de ver en el Costco y esto no lo he visto nunca y no lo he grabado nunca. Un lingote de oro de 68.599,99 euros. Me parece surrealista venirte al Costco por eso. Sí que había visto ese de 6.800, ese de 2.700, pero de 69.000 no. Obviamente lo que ponen ahí es una muestra, pero 68.599,99 euros en un lingote de oro. Del mismo sitio en el que te encuentras perritos con bebida a 1,50", subraya.

"El tercer gran ciclo alcista de la historia del oro"

Los lingotes de oro están de moda en los últimos meses porque a menudo supera en rentabilidad a Bolsas y criptomonedas. "Estamos ante el tercer gran ciclo alcista de la historia del oro", aseguraba en El País Gustavo Martínez, experto en bolsa y asesor patrimonial que lleva más de una década comprando oro en los mercados. El oro, en su opinión, ofrece inmunidad ante esa continua pérdida de valor del euro, el dólar y el resto de divisas en que la gente recibe sus salarios,